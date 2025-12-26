ارتش اسرائیل مدعی شد مواضع حزب‌الله در لبنان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان اشغالگر اسرائیل روز جمعه از انجام یک سری حملات به اهداف حزب‌الله در لبنان از جمله انبار‌های تسلیحاتی و یک مجتمع آموزشی خبر دادند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ادعا کرد: «تعداد زیادی از تأسیسات ذخیره تسلیحات و سایت‌های زیرساخت تروریستی مورد هدف قرار گرفتند که توسط حزب‌الله برای پیشبرد حملات تروریستی علیه اسرائیل استفاده می‌شد.»

علیرغم آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود پس از بیش از یک سال خصومت بین اسرائیل و گروه حزب‌الله به درگیری‌ها پایان دهد، اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه داده و نیرو‌های خود را در پنج منطقه که ادعا می‌کند استراتژیک هستند، حفظ کرده است.

بر اساس آمار آژانس فرانس‌پرس از گزارش‌های وزارت بهداشت لبنان، از زمان اجرای آتش‌بس بیش از ۳۴۰ نفر در لبنان بر اثر آتش اسرائیل کشته شده‌اند.

حملات روز جمعه، یک روز پس از حملات مشابه اسرائیل در نزدیکی مرز سوریه و جنوب لبنان که منجر به کشته شدن سه نفر شد، انجام گرفته است.

ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داده بود که یکی از اعضای نیروی قدس، واحد نخبه در یک حمله در لبنان را ترور کرده است.

ارتش روز جمعه ادعا کرد که چندین سازه نظامی حزب‌الله را هدف قرار داده و هشدار داد که «هرگونه تهدید علیه اسرائیل را حذف خواهد کرد.»

تحت فشار شدید آمریکا و نگرانی از گسترش حملات اسرائیل، لبنان متعهد به خلع سلاح حزب‌الله شده که از جنوب این کشور نزدیک به مرز آغاز خواهد شد.

ارتش لبنان قصد دارد خلع سلاح جنوب رودخانه لیطانی - حدود ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل) از مرز با اسرائیل - را تا پایان سال جاری تکمیل کند.

اسرائیل درباره اثربخشی ارتش لبنان تردید کرده و حزب‌الله را به تجدید تسلیحات متهم کرده، در حالی که این گروه خود، درخواست‌ها برای تحویل سلاح‌هایش را رد کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
در باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
راز‌های نهفته در بمباران‌های آمریکایی علیه داعش: تلافی یا توطئه؟
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو کشته برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
هر ادعایی کرده درست از آب در اومده
۰
۰
پاسخ دادن
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 