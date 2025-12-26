باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان اشغالگر اسرائیل روز جمعه از انجام یک سری حملات به اهداف حزبالله در لبنان از جمله انبارهای تسلیحاتی و یک مجتمع آموزشی خبر دادند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای ادعا کرد: «تعداد زیادی از تأسیسات ذخیره تسلیحات و سایتهای زیرساخت تروریستی مورد هدف قرار گرفتند که توسط حزبالله برای پیشبرد حملات تروریستی علیه اسرائیل استفاده میشد.»
علیرغم آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود پس از بیش از یک سال خصومت بین اسرائیل و گروه حزبالله به درگیریها پایان دهد، اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه داده و نیروهای خود را در پنج منطقه که ادعا میکند استراتژیک هستند، حفظ کرده است.
بر اساس آمار آژانس فرانسپرس از گزارشهای وزارت بهداشت لبنان، از زمان اجرای آتشبس بیش از ۳۴۰ نفر در لبنان بر اثر آتش اسرائیل کشته شدهاند.
حملات روز جمعه، یک روز پس از حملات مشابه اسرائیل در نزدیکی مرز سوریه و جنوب لبنان که منجر به کشته شدن سه نفر شد، انجام گرفته است.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داده بود که یکی از اعضای نیروی قدس، واحد نخبه در یک حمله در لبنان را ترور کرده است.
ارتش روز جمعه ادعا کرد که چندین سازه نظامی حزبالله را هدف قرار داده و هشدار داد که «هرگونه تهدید علیه اسرائیل را حذف خواهد کرد.»
تحت فشار شدید آمریکا و نگرانی از گسترش حملات اسرائیل، لبنان متعهد به خلع سلاح حزبالله شده که از جنوب این کشور نزدیک به مرز آغاز خواهد شد.
ارتش لبنان قصد دارد خلع سلاح جنوب رودخانه لیطانی - حدود ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل) از مرز با اسرائیل - را تا پایان سال جاری تکمیل کند.
اسرائیل درباره اثربخشی ارتش لبنان تردید کرده و حزبالله را به تجدید تسلیحات متهم کرده، در حالی که این گروه خود، درخواستها برای تحویل سلاحهایش را رد کرده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه