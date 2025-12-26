باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهزاد مریدی در نشست مشترک با فرماندار و مدیران شهری کازرون، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در محوطه تاریخی بیشاپور، حفاظت دقیق از حریم این اثر و بهره‌گیری جوامع محلی از ظرفیت‌های آن تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به جایگاه ممتاز بیشاپور در محور ساسانی، این محوطه را یکی از کم‌نظیرترین فضاهای تاریخی کشور دانست و گفت: بیشاپور تنها متعلق به کازرون نیست، بلکه میراثی ملی و جهانی است که حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد.

او با تأکید بر اهمیت توجه به ساکنان منطقه افزود: مدیریت میراث فرهنگی نباید صرفاً به ایجاد محدودیت‌ها خلاصه شود، بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که روستاهای اطراف بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری بیشاپور در زمینه خدمات‌رسانی و تقویت اقتصاد محلی بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه را ضرورتی جدی دانست و تصریح کرد: بیشاپور روایتگر تاریخی دوهزار ساله است که می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی به همراه داشته باشد؛ هرچند تحقق این امر نیازمند حل مسائل مربوط به تملک و رعایت کامل ضوابط حریم اثر است.

مریدی با اشاره به ضوابط ارتفاعی در محدوده بیشاپور هشدار داد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این میراث جهانی وارد کند و حفاظت اصولی از حریم باید در اولویت قرار گیرد.

او همچنین گردشگری را راهکاری برای برون‌رفت منطقه از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های بخش کشاورزی دانست و گفت: بیشاپور ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را دارد و با جذب سرمایه‌گذاران می‌توان زیرساخت‌هایی همچون هتل، پارکینگ و مجموعه‌های خدماتی متناسب با شأن گردشگران ایجاد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان بر اهمیت روایتگری و معرفی خلاقانه این محوطه تاریخی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، فعالان فضای مجازی و آموزش تورلیدرها برای داستان‌سرایی تاریخی و معرفی بیشاپور به نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی شد.