مدیر کل میراث فرهنگی فارس آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی را ضرورتی مهم عنوان کرد و هشدار داد: هرگونه مداخله نادرست در حریم ارتفاعی بیشاپور آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این اثر وارد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهزاد مریدی در نشست مشترک با فرماندار و مدیران شهری کازرون، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در محوطه تاریخی بیشاپور، حفاظت دقیق از حریم این اثر و بهره‌گیری جوامع محلی از ظرفیت‌های آن تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به جایگاه ممتاز بیشاپور در محور ساسانی، این محوطه را یکی از کم‌نظیرترین فضاهای تاریخی کشور دانست و گفت: بیشاپور تنها متعلق به کازرون نیست، بلکه میراثی ملی و جهانی است که حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد.

او با تأکید بر اهمیت توجه به ساکنان منطقه افزود: مدیریت میراث فرهنگی نباید صرفاً به ایجاد محدودیت‌ها خلاصه شود، بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که روستاهای اطراف بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری بیشاپور در زمینه خدمات‌رسانی و تقویت اقتصاد محلی بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه را ضرورتی جدی دانست و تصریح کرد: بیشاپور روایتگر تاریخی دوهزار ساله است که می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی به همراه داشته باشد؛ هرچند تحقق این امر نیازمند حل مسائل مربوط به تملک و رعایت کامل ضوابط حریم اثر است.

مریدی با اشاره به ضوابط ارتفاعی در محدوده بیشاپور هشدار داد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این میراث جهانی وارد کند و حفاظت اصولی از حریم باید در اولویت قرار گیرد.

او همچنین گردشگری را راهکاری برای برون‌رفت منطقه از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های بخش کشاورزی دانست و گفت: بیشاپور ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور را دارد و با جذب سرمایه‌گذاران می‌توان زیرساخت‌هایی همچون هتل، پارکینگ و مجموعه‌های خدماتی متناسب با شأن گردشگران ایجاد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان بر اهمیت روایتگری و معرفی خلاقانه این محوطه تاریخی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، فعالان فضای مجازی و آموزش تورلیدرها برای داستان‌سرایی تاریخی و معرفی بیشاپور به نسل جوان و گردشگران داخلی و خارجی شد.

فاطمه
۱۵:۳۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
چرا وقتی که صنایع گردشگری ما می‌تونه بیشتر از نفتمون سود ده باشه ما هنوز محتاج فروش نفتیم؟!
چرا گردشگری مون لنگ میزنه؟
چرا آثار باستانی که در خارج هست رو بر نمی گردانید ؟!
من شنیدم برای هر یک ازمکان های تاریخی دولت فقط ۱۰۰هزار تومن می‌پردازه درسته؟! اگه باشه ...
۰
۰
پاسخ دادن
