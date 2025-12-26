باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سید ماهان مختاری مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سه محصول فناورانه ما در حوزه توانبخشی و کمک‌یار‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی، کنترل تطبیقی و طراحی کاربرمحور، با هدف بازگرداندن توان حرکتی و افزایش استقلال فردی توسعه یافته‌اند.

او افزود: این محصولات شامل ربات توانبخشی مچ پا ویژه افراد مبتلا به فودراب با قابلیت تطبیق خودکار با الگوی گیت هر فرد در شرایط مختلف حرکتی، انگشت مکانیکی کم‌هزینه برای توانمندسازی دوباره افراد دچار قطع انگشت با حفظ کارایی و پذیرش اجتماعی، و عصای هوشمند ویژه نابینایان مجهز به دستیار هوشمند برای تشخیص موانع، خواندن متون و شناسایی اشیا و پول است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.