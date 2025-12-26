باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته ششم مسابقات لیگ ۴ فوتبال کشور، ارمیکو نوشهر، شهرداری قائمشهر و دریای بابل، به ترتیب مقابل تیم‌های یاران داریوش تهران، نساجی خراسان و ماشین سازی صایین قلعه به برتری دست یافتند.

ارمیکو نوشهر در ادامه روند رو به رشد و برد‌های خود، این بار با نتیجه ۳ بر ۱ تیم یاران داریوش تهران را با شکست بدرقه کرد.

دبل آرمین مشایخ و تک گل پویا رنج پیشه موجب ارمیکو نوشهر در این مسابقه شد.

ارمیکو نوشهر با سرمربیگری امیرمحمودی در نیمه اول برتری خود را به حریف دیکته کرد و در دقایق ۲۴، ۲۸ و ۳۸ به گل رسید.

دریای بابل هم در خانه با حساب ۲ بر ۱ ماشین سازی صائین قلعه زنجان را شکست داد.

سیدرمضان حسینی و آریا گرجی گلزنان دریای بابل در این بازی بودند.

طوس ساری که به مهمانی تیم صدرنشین پاس گیلان رفته بود، با ۲ گل شکست خورد.

حسین خلردی و سبحان معصومی، موفق شدند دروازه طوس ساری را باز کنند.

ارمیکو نوشهر با کسب ۴ برد، ۲ باخت و ۱۲ امتیاز، تیم سوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور است.

دریای بابل با ۲ برد، ۱ مساوی، ۲ باخت و ۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر از تیم‌های صنوبر برتر البرز، شهر آرکا ب البرز و طوس ساری در جایگاه ششم گروه دوم قرار گرفته است.

پاس گیلان با ۶ برد و ۱۸ امتیاز در صدر جدول گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال کشور ایستاده است.

در گروه نخست کاسپین فریدونکنار پس از کسب ۵ برد، این بار در خانه متوقف شد.

شاگردان حامد دلاوری با تساوی بدون گل برابر شهدای البرز در ورزشگاه شهید کریم آزادی فریدونکنار متوقف شدند ولی با ۱۶ امتیاز صدرنشینی گروه نخست لیگ ۴ فوتبال کشور را حفظ کردند.

شهرداری قائمشهر پس از ۲ هفته با برد آشتی کرد و میزبان مدعی خود نساجی خراسان را در حساس‌ترین بازی هفته از پیش رو برداشت.

محمد غلامی و محمد حمیدی، گل‌های پیروزی بخش شهرداری قائمشهر را در روز غیبت ۳ بازیکن اصلی این تیم به دلیل سرماخوردگی به ثمر رساندند.

شهرداری قائمشهر با هدایت محسن خانلری، ۱۳ امتیازی است و با تفاضل گل بهتر از کوثر قرچک، رتبه دوم گروه نخست لیگ دسته چهارم فوتبال کشور را در اختیار دارد.