نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم

یک کامیون ولووی ۱۰ چرخ در جاده اندیمشک-اهواز توسط پلیس متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک کامیون ولووی ۱۰ چرخ در جاده اندیمشک-اهواز توسط پلیس متوقف شد. راننده این کامیون فاقد گواهینامه و حدود ۱۷ ساله بود.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
صاحب این ماشینو باید دار زد چون کاری کرده که از تروریست های داعشی بدتره بازی با جون مردم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مجازات سنگین در نطر بگیرید. شوخی نداریم
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
باید باید با پدرش برخورد بشود
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
کاش پسر من هم اینقدر دلیر و پرجرات بود
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بستگی بخودت دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آفرین به این جوان چه شجاعتی
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اگه میزد له ات میکرد با کامیون اون وقت آفرین داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
منم میخام هواپیما برانم میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
شدیداً برخورد قانونی شود .
۲
۶
پاسخ دادن