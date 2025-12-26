نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u0648\u0644\u0648\u0648\u06cc \u06f1\u06f0 \u0686\u0631\u062e \u062f\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0645\u0634\u06a9-\u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0634\u062f. \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0627\u0642\u062f \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n