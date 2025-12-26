شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور کارت پایان خدمت برای معلمان متعهدخدمت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت پایان خدمت برای معلمان متعهد خدمت یکی از اسناد مهم و رسمی در فرآیند استخدام و اشتغال در آموزش وپرورش است. معلمان متعهد خدمت که براساس تعهدات قانونی و رسمی در دانشگاه فرهنگیان یا سایر مسیر‌های جذب وارد بدنه آموزش وپرورش می‌شوند، موظفند دوره خدمت مشخصی را در مناطق تعیین شده توسط وزارت آموزش وپرورش بگذرانند. اما پس از گذشت ۲ سال برای حل مشکل سربازی معلمان متعهد خدمت و همچنین پیگیری‌های مکرر این افراد کماکان مشکل کارت پایان خدمت متعهدین خدمت حل نشده و آنها همچنان بلاتکلیف هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

پس از گذشت ۲ سال برای حل مشکل سربازی معلمان متعهد خدمت و همچنین پیگیری‌های مکرر این افراد کماکان مشکل کارت پایان خدمت متعهدین خدمت حل نشده باقی مانده است و شخص وزیر و معاونین وی نسبت به این موضوع نهایت بی تفاوتی و اغماض را به کار نهاده‌اند. علی رغم رأی دیوان عدالت مبنی بر قصور آموزش و پرورش در این خصوص، اخیراً برخی از مسئولین وزارت مطبوع با خبر درمانی و انتشار اخبار کذب مبنی بر حل این مشکل سعی در ساده جلوه دادن این موضوع و تبعات آن می‌باشند، متاسفانه بعد از گذشت ۲ سال هیچ یک از متعهدین خدمت موفق به دریافت کارت پایان خدمت خود نشده‌اند.

مشکل کارت پایان خدمت متعهدین خدمتی که ۲ سال پیش تعهد خدمت خود را به اتمام رسانیده‌اند تبدیل به زخم کهنه‌ای شده است که در این مدت طولانی این افراد را از حقوق اجتماعی پیش پا افتاده‌ی آنان محروم کرده است.

طبق بخشنامه‌ای که اخیرا وزارتخانه در این باب ابلاغ نموده است صرفا افرادی که دوره‌ی آموزشی سپاه و کارت سبز (دوره تکمیلی) را در اختیار دارند می‌توانند کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند، اما این در حالی است که تمامی معلمین متعهد به خدمت در گذشته مشغول به تدریس در مناطق محروم بوده‌اند و امکان و شرایط گذراندن دوره آموزشی ۴۵ روزه را نداشته‌اند و تنها تعداد انگشت شماری از آنان قبلاً کارت سبز بسیج را اخذ کرده‌اند.