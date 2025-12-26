باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - احمد محمود زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که در شان مدرسه نیست که پلمپ شود؛ گفت: امسال حدود ۴۴ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلف از ادامه فعالیت بازداشته شدند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان این که آموزش و پرورش در تربیت دانش‌آموزان نقش دارد و برخی موارد تخلف ناشی از آموزش ناکافی بوده است؛ افزود: با این حال، هرگونه تخلف در مدارس غیر دولتی به دقت بررسی و با آن برخورد می‌شود.

محمودزاده همچنین درباره موفقیت مدارس غیردولتی در کنکور ادامه داد: ارزیابی‌ها انجام شده و نتایج موفقیت دانش‌آموزان به صورت تفکیک شده در دست بررسی است.