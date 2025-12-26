باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های مسجد جامع شهر سنندج با اشاره به اهمیت علم و سوادآموزی، اظهار کرد: علم بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه برای دستیابی به رفاه و توسعه است.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم و روایات اسلامی تأکیدات فراوانی بر جایگاه علم شده است، افزود: مسئولان باید برای رفع مشکلات حوزه سوادآموزی و توسعه علمی جامعه تلاش جدی‌تری داشته باشند.

امام جمعه سنندج همچنین به جایگاه ثبت احوال اشاره کرد و گفت: ثبت احوال از لحظه تولد تا زمان مرگ با انسان همراه است و بسیاری از امور اجتماعی و حقوقی جامعه به این نهاد وابسته بوده و مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد.

ماموستا رستمی در ادامه به موضوع هنر پرداخت و تصریح کرد: هنر‌های بسیاری وجود دارد که انسان را به معنویت، ایمان و خداوند نزدیک می‌کند و از جایگاه والایی برخوردار است، اما هنری که به ضرر جامعه و انسان‌ها باشد ارزشی ندارد و باید از آن دوری شود.

وی در این راستا از خانواده‌ها خواست مراقب فرزندانشان در سنین پایین باشند تا بدون نظارت از فضای مجازی استفاده نکنند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اقدامات توهین‌آمیز علیه قرآن کریم در غرب گفت: امروز آمریکا در حالی خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند که به قرآن کریم توهین می‌شود و این رفتار‌ها بدون تردید پیامد‌ها و سرنوشت شومی به دنبال خواهد داشت.

ماموستا رستمی در ادامه به فضیلت ماه رجب اشاره کرد و افزود: ماه رجب، ماه رحمت الهی بوده و روزه‌داری در این ماه از اهمیت بالایی برخوردار است که امیدواریم برکات آن شامل حال همه بندگان خداوند شود.

وی تأکید کرد: مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند و باید قدردان آنان بود، چراکه اگر دولت ضعیف باشد مردم نیز ضعیف خواهند شد و بالعکس که هوشیاری و اتحاد لازمه ناکام گذاشتن نقشه‌های دشمنان است.