باشگاه خبرنگاران جوان - در مسیر اجرای طرح راهبردی فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با هدف اجرای مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک هاب‌های ۳ و ۶ پارس جنوبی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساند.

هم‌زمان با امضای این تفاهم‌نامه، قرارداد (MC) نظارت بر مشاور مهندسی پایه طرح فشارافزایی پارس جنوبی نیز منعقد شد که با اجرایی شدن این قرارداد، فرآیند نظارت بر مستندات مهندسی تولیدشده از سوی مشاور به‌صورت رسمی آغاز می‌شود و روند بررسی، اصلاح و تکمیل مدارک مهندسی پایه با دقت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

خداداد اسکندری، مجری هاب‌های ۳ و ۶ طرح فشارافزایی پارس جنوبی در نشست امضای این اسناد همکاری، مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) را پیشتاز پروژه‌های پیچیده کشور و بازویی قابل اتکا برای اجرای طرح‌های کلان ملی دانست و گفت: امیدواریم با همکاری مشترک، هاب ۳ فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین هاب‌های طرح فشارافزایی، مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

سیدحمید موسوی، جانشین هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی طرح فشارافزایی پارس جنوبی، اظهار کرد: هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، مهندسی و مدیریتی خود، اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: وزارت نفت