جشنواره بزرگ کشتی پایتخت با نام «قهرمان شهر ۴» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره بزرگ کشتی پایتخت، تحت عنوان «قهرمان شهر ۴» به همت شهرداری منطقه ۱۸، سازمان ورزش و هیئت کشتی تهران طی روز‌های ۴ و ۵ دی ماه در سالن شهید چمران منطقه ۱۸ برگزار شد.

 این جشنواره با حضور ۱۲۰۰ کشتی‌گیر در بخش نونهالان و نوجوانان کشتی آزاد و فرنگی و با مشارکت کشتی گیرانی از مناطق ۹، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ تهران برگزار شد.

مسابقات درحالی در سالن چمران برگزار شد که علاوه بر قاسم علی‌عسگری رئیس هیئت کشتی تهران و دیگر اعضای هیئت، صادق گودرزی و حبیب اخلاقی از قهرمانان پیشین تیم ملی و همچنین نوربخش، بهشتی معاونت سازمان ورزش شهرداری و فتحی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری و کارشناسان اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه ۱۸حضور داشتند.

تبادل نظر
