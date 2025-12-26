باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد روسیه بودجه جدیدی به ارزش ۹ میلیارد دلار برای نیروگاه هسته ای آک‌کویو که توسط شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس‌اتوم، در حال ساخت است، تأمین کرده و افزود آنکارا انتظار دارد این نیروگاه در سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد.

روس‌اتوم در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه در آک‌کویو در استان مدیترانه‌ای مرسین بر اساس توافقنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری منعقدشده در سال ۲۰۱۰ است. انتظار می‌رفت این نیروگاه امسال به بهره‌برداری برسد، اما با تأخیر مواجه شده است.

بایراکتار در یک جلسه توجیهی در استانبول به خبرنگاران محلی گفت: «این بودجه به احتمال زیاد در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ استفاده خواهد شد. حداقل ۴ تا ۵ میلیارد دلار از آن برای سال ۲۰۲۶ در قالب تأمین مالی خارجی در نظر گرفته شده است.» این اظهارات بر اساس گزارش وزارتخانه وی منتشر شده است.

وی گفت ترکیه در حال مذاکره با کره جنوبی، چین، روسیه و ایالات متحده درباره پروژه‌های هسته‌ای در استان سینوپ و منطقه تراس است و افزود آنکارا می‌خواهد «رقابتی‌ترین پیشنهاد» را دریافت کند.

بایراکتار گفت ترکیه قصد دارد برق هسته‌ای را در داخل کشور تولید کند و هدف آن ارائه ارقام روشن درباره اهداف است.

وی افزود: «ما این توافق را برای فاز اول ۲۰۰۰ مگاواتی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهیم کرد. ما درباره یک پروژه انرژی خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی صحبت می‌کنیم؛ ۱۰۰۰ مگاوات در سیواس و ۱۰۰۰ مگاوات در تاشلی.»

