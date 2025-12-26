وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد روسیه بودجه جدید ۹ میلیارد دلاری برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو که توسط شرکت روس‌اتوم ساخته می‌شود، تأمین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد روسیه بودجه جدیدی به ارزش ۹ میلیارد دلار برای نیروگاه هسته ای آک‌کویو که توسط شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس‌اتوم، در حال ساخت است، تأمین کرده و افزود آنکارا انتظار دارد این نیروگاه در سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد.

روس‌اتوم در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه در آک‌کویو در استان مدیترانه‌ای مرسین بر اساس توافقنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری منعقدشده در سال ۲۰۱۰ است. انتظار می‌رفت این نیروگاه امسال به بهره‌برداری برسد، اما با تأخیر مواجه شده است.

بایراکتار در یک جلسه توجیهی در استانبول به خبرنگاران محلی گفت: «این بودجه به احتمال زیاد در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ استفاده خواهد شد. حداقل ۴ تا ۵ میلیارد دلار از آن برای سال ۲۰۲۶ در قالب تأمین مالی خارجی در نظر گرفته شده است.» این اظهارات بر اساس گزارش وزارتخانه وی منتشر شده است.

وی گفت ترکیه در حال مذاکره با کره جنوبی، چین، روسیه و ایالات متحده درباره پروژه‌های هسته‌ای در استان سینوپ و منطقه تراس است و افزود آنکارا می‌خواهد «رقابتی‌ترین پیشنهاد» را دریافت کند.

بایراکتار گفت ترکیه قصد دارد برق هسته‌ای را در داخل کشور تولید کند و هدف آن ارائه ارقام روشن درباره اهداف است.

وی افزود: «ما این توافق را برای فاز اول ۲۰۰۰ مگاواتی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهیم کرد. ما درباره یک پروژه انرژی خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی صحبت می‌کنیم؛ ۱۰۰۰ مگاوات در سیواس و ۱۰۰۰ مگاوات در تاشلی.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر دفاع ترکیه ، نیروگاه هسته ای
خبرهای مرتبط
توافق آنکارا و پکن برای ساخت سومین نیروگاه هسته‌ای ترکیه
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
ترکیه در تلاش برای ساخت دومین و سومین نیروگاه اتمی خود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 