یک شرکت دانش‌بنیان برای نخستین‌بار در کشور موفق به تولید غشا‌های آلفایور توخالی شد که با طول عمر سه تا پنج سال، مصرف انرژی کمتر و راندمان تصفیه بالاتر نسبت به نمونه‌های سنتی، توانایی حذف میکروارگانیسم‌ها و آلاینده‌ها را دارند و جایگزین واردات شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - رحیم‌زاده مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما موفق شده است برای نخستین‌بار در کشور غشا‌های آلفایور توخالی را با تکیه بر دانش فنی بومی تولید کند؛ محصولی که کاربرد گسترده‌ای در تصفیه آب، فاضلاب و شیرین‌سازی آب دارد و به‌واسطه ساختار متخلخل خود توانایی جداسازی میکروارگانیسم‌ها و عوامل آلاینده را فراهم می‌کند.

او با اشاره به محدودیت‌های غشا‌های سنتی موجود در کشور افزود: غشا‌های متداول عمر کوتاهی دارند، در حالی که غشا‌های تولیدی این شرکت از طول عمری بین سه تا پنج سال برخوردارند و همین موضوع موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری می‌شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Canada
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
افرین دختروم افرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۶:۲۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
من یه اختراع کردم که شیرابه زباله ها رو که یکی از آلوده ترین مواد روی کره زمینه رو فیلتر میکنه، یه اختراع فوق‌العاده که مشکل ترکیبات شیرابه رو در سطح مولکولی حل میکنه،
این نوع غشاها خیلی سریع رسوب میبندن یا مسدود میشن
ولی به هر حال حتی اگه عمر نوح رو داشته باشن بازم مشکل اصلی پا برجاست، این ترکیبات میکرو ارگانیسم هایی که جذب کرده چی میشه؟؟؟ آیا غیر از اینه این ترکیبات هنوز هستش و ففط آلودگی به جای دیگه منتقل میشه؟
ترکیبات محلول رو چیکار میکنه؟
ولی اختراع من همه اینارو با هم برا اولین بار تو دنیا حل میکنه
البته من شیرابه زباله رو فیلتر میکنم نه فاضلاب که آلوده تر بسیار بسیار خطرناکتره
ولی هیچ حمایتی نشد
اگه سرمایه گذار پیدا کنم میرم از ایران
فقط خواستم بدونین خیلی نخبه مخترع هست که نمیشناسین و دارن نابود میشن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آفرین
۰
۰
پاسخ دادن
