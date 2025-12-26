باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - رحیمزاده مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت ما موفق شده است برای نخستینبار در کشور غشاهای آلفایور توخالی را با تکیه بر دانش فنی بومی تولید کند؛ محصولی که کاربرد گستردهای در تصفیه آب، فاضلاب و شیرینسازی آب دارد و بهواسطه ساختار متخلخل خود توانایی جداسازی میکروارگانیسمها و عوامل آلاینده را فراهم میکند.
او با اشاره به محدودیتهای غشاهای سنتی موجود در کشور افزود: غشاهای متداول عمر کوتاهی دارند، در حالی که غشاهای تولیدی این شرکت از طول عمری بین سه تا پنج سال برخوردارند و همین موضوع موجب کاهش هزینههای نگهداری و بهرهبرداری میشود.
جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.