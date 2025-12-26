فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۳ نفر از اراذل و اوباش که با سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در سیرجان کرده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ خواجه‌پور از دستگیری ۳ نفر از اراذل و اوباش که با سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در محدوده بلوار شهید مصطفی خمینی (ره) و حوالی دانشگاه پیام نور این شهرستان کرده بودند، خبر داد.

وی  در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی اعلام وقوع یک مورد تصادف بین یک دستگاه خودروی شاهین و یک دستگاه مزدا، و درگیری میان راننده و سرنشینان خودروی شاهین با راننده مزدا که منجر به ایجاد رعب و وحشت، مزاحمت برای شهروندان عبوری و تخریب شیشه دو خودروی دیگر شد، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های میدانی، مأموران کلانتری ۱۱ موفق به شناسایی ۳ نفر از عاملان این حادثه شدند که با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی در سطح شهر کرده بودند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، این ۳ متهم که جوانانی بین ۲۳ تا ۲۵ ساله بودند، در عملیاتی غافلگیرانه ظرف مدت ۳۰ دقیقه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خواجه‌پور  با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا ناهنجاری، مراتب را سریعا از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: سلاح سرد ، دستگیری متهم
خبرهای مرتبط
دستگیری عاملان نزاع و درگیری خونین یک مراسم عروسی در بم 
عامل قتل خانوادگی صبح امروز دستگیر شد
رئیس حوزه قضائی بخش اسماعیلی جیرفت خبر داد؛
انهدام باند سارقان مسلح با شگرد اغفال رانندگان در اسماعیلی جیرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روایت یک بازمانده؛ وقتی خبرنگار، وارثِ یک صدای خاموش می‌شود
آخرین اخبار
روایت یک بازمانده؛ وقتی خبرنگار، وارثِ یک صدای خاموش می‌شود
دستگیری اراذل و اوباش قدرت‌نما در سیرجان
گذری به روزهای خاکستری بم؛ مرد میدان آنجا هم گل کاشت