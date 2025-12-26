باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ خواجه‌پور از دستگیری ۳ نفر از اراذل و اوباش که با سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در محدوده بلوار شهید مصطفی خمینی (ره) و حوالی دانشگاه پیام نور این شهرستان کرده بودند، خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی اعلام وقوع یک مورد تصادف بین یک دستگاه خودروی شاهین و یک دستگاه مزدا، و درگیری میان راننده و سرنشینان خودروی شاهین با راننده مزدا که منجر به ایجاد رعب و وحشت، مزاحمت برای شهروندان عبوری و تخریب شیشه دو خودروی دیگر شد، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های میدانی، مأموران کلانتری ۱۱ موفق به شناسایی ۳ نفر از عاملان این حادثه شدند که با در دست داشتن سلاح سرد، اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی در سطح شهر کرده بودند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی، این ۳ متهم که جوانانی بین ۲۳ تا ۲۵ ساله بودند، در عملیاتی غافلگیرانه ظرف مدت ۳۰ دقیقه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ خواجه‌پور با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا ناهنجاری، مراتب را سریعا از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس کرمان