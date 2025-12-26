باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به گزارش خبرنگار ما، هیئت داوران مسابقه بینالمللی کنکور تصویرگری «دراکوپلیس» پس از ارزیابی آثار ارسالی، جایزه ویژه این رویداد را به سلیمه باباخان اعطا کرد. تصویرسازی او برای جلد کتاب «آرزوها چه دور چه نزدیک» با معیارهایی همچون اصالت و خلاقیت هنری، کیفیت اجرا، تطابق با موضوع مسابقه و تأثیرگذاری احساسی بر مخاطب برگزیده شد.
موضوع مسابقه امسال که با محور «رویاها و واقعیتها» برگزار شد، هنرمندان شرکتکننده با بهرهگیری از تکنیکهای متنوع سنتی و دیجیتال، آثار خود را به این رویداد بینالمللی ارسال کردند.
این رقابت بخشی از جشنواره ادبی و هنری «شهر کتاب و خیالپردازی» در شهر والانس فرانسه است که هر ساله میزبان نویسندگان، تصویرگران و هنرمندان از کشورهای مختلف جهان میشود. جشنواره به آثار هنری و ادبی حوزه فانتزی و تخیل اختصاص دارد و هدف اصلی آن ترویج هنر تصویرگری و تقویت پیوند میان ادبیات تخیلی و دنیای فانتزی عنوان شده است.