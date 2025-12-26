هیئت داوران مسابقه بین‌المللی کنکور تصویرگری «دراکوپلیس» فرانسه، جایزه ویژه این رویداد را به سلیمه باباخان برای طراحی جلد کتاب «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک» اهدا کرد؛ اثری که با اصالت هنری و خلاقیت شاخص خود توانست نظر داوران را جلب کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به گزارش خبرنگار ما، هیئت داوران مسابقه بین‌المللی کنکور تصویرگری «دراکوپلیس» پس از ارزیابی آثار ارسالی، جایزه ویژه این رویداد را به سلیمه باباخان اعطا کرد. تصویرسازی او برای جلد کتاب «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک» با معیار‌هایی همچون اصالت و خلاقیت هنری، کیفیت اجرا، تطابق با موضوع مسابقه و تأثیرگذاری احساسی بر مخاطب برگزیده شد. 

موضوع مسابقه امسال که با محور «رویا‌ها و واقعیت‌ها» برگزار شد، هنرمندان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوع سنتی و دیجیتال، آثار خود را به این رویداد بین‌المللی ارسال کردند.

این رقابت بخشی از جشنواره ادبی و هنری «شهر کتاب و خیال‌پردازی» در شهر والانس فرانسه است که هر ساله میزبان نویسندگان، تصویرگران و هنرمندان از کشور‌های مختلف جهان می‌شود. جشنواره به آثار هنری و ادبی حوزه فانتزی و تخیل اختصاص دارد و هدف اصلی آن ترویج هنر تصویرگری و تقویت پیوند میان ادبیات تخیلی و دنیای فانتزی عنوان شده است. 

 

درخشش بین‌المللی تصویرگر قمی برای «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک»

درخشش بین‌المللی تصویرگر قمی برای «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک»

برچسب ها: جایزه بین المللی ، تصویرگری
خبرهای مرتبط
تصویرگر قمی، برنده مدال برنز مسابقات جهانی چین شد
جایزه شورای کتاب کودک به مترجم قمی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بودجه منتسب به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) صحت ندارد
قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است
مدارس ابتدایی استان قم غیر حضوری شد
مشارکت مردمی‌ رمز موفقیت نظم و انضباط شهری قم
پیش بینی تندباد و آلودگی جوی در قم
استاندار قم: محله‌محوری زمینه‌ساز مشارکت مردم و ارتقای امنیت اجتماعی است
آخرین اخبار
مشارکت مردمی‌ رمز موفقیت نظم و انضباط شهری قم
پیش بینی تندباد و آلودگی جوی در قم
مدارس ابتدایی استان قم غیر حضوری شد
قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است
استاندار قم: محله‌محوری زمینه‌ساز مشارکت مردم و ارتقای امنیت اجتماعی است
بودجه منتسب به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) صحت ندارد
اختتامیه پانزدهمین همایش کشوری مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر در قم
ایستگاه ۹۰ ساله قم در مسیر نوسازی
درخشش بین‌المللی تصویرگر قمی برای «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک»
بودجه باید معیشت مردم را در نظر بگیرد / هشدار نسبت به گرانی و فساد