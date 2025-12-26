باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وکتور خرنین، وزیر دفاع بلاروس روز جمعه هشدار داد کشور‌های غربی در حال آماده‌سازی برای اقدام نظامی هستند.

خرنین در مصاحبه با کانال First Information، وضعیت ژئوپلیتیکی را «متنش، مستعد رادیکالیزه شدن و دشوار» توصیف کرد. او تأکید کرد که همسایگان غربی بلاروس آماده‌سازی‌های جنگی خود را «پنهان نمی‌کنند». وی گفت: «ما معتقدیم این حرف‌ها، سخنان پوچ یا نوعی بلوف از سوی این سیاستمداران نیست.»

خرنین در پاسخ به پرسشی درباره سامانه موشکی «اورشنیک»، گفت که این سامانه قابلیت استفاده با کلاهک‌های اتمی و معمولی را دارد و برد آن تا پنج هزار کیلومتر است.

منبع: ریانووستی