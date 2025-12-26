باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفریان مشاور عالی وزیر بهداشت، با اشاره به گستره وسیع کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت، اظهار کرد: پیشگیریهای کلان برای پیشبینی همهگیریها، پیشگیریهای فردمحور با استفاده از پوشیدنیهای هوشمند و همچنین دستیارهای هوشمند شخصی که امکان طراحی برنامههای غذایی و مراقبتی اختصاصی را فراهم میکنند، از نمونههای کاربرد ساده، اما مؤثر هوش مصنوعی هستند.
مشاور عالی وزیر بهداشت، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه تشخیص و درمان را بسیار مهم دانست و گفت: در بخشهایی مانند پاتولوژی و رادیولوژی، هوش مصنوعی میتواند به شکل چشمگیری دقت و سرعت تشخیص را افزایش دهد. همچنین در آینده، برنامههای درمانی بهصورت کاملاً شخصیسازیشده و متناسب با ویژگیهای هر فرد طراحی خواهد شد.
به گفته جعفریان، جراحیهای روباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در آینده نقش پررنگتری در ارائه خدمات سلامت ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در صنعت داروسازی، تصریح کرد: استفاده از این فناوری در طراحی و ساخت دارو، مدلسازی مولکولی، توسعه پیشبالینی، درمانهای شخصیسازیشده، پایش پس از فروش دارو و به ویژه هوشمندسازی زنجیره توزیع دارو، میتواند به شناسایی موارد مشکوک، کاهش هزینهها و افزایش کارایی منجر شود.
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین به کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: آموزش مجازی انطباقی، طراحی کوریکولومهای شخصیسازیشده، شبیهسازیهای هوشمند و استفاده از سیمولاتورها، نقش مهمی در ارتقای مهارت فراگیران حوزه سلامت دارد.
جعفریان با تأکید بر ظرفیتهای هوش مصنوعی در ارتقای سلامت عمومی جامعه افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق نرمافزارهای خودمراقبتی، راهاندازی رصدخانه سلامت برای پیشبینی شیوع بیماریها، طراحی نظام ارجاع هوشمند، توسعه بیمارستانهای هوشمند و ایجاد نظام بیمهای کارآمد بدون اسناد فیزیکی، از جمله کاربردهای مهم این فناوری است.
وی با اشاره به گستردگی مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ بیمارستان، ۷ هزار درمانگاه، ۱۹ هزار داروخانه و ۷۵ هزار مطب پزشکی در کشور فعال هستند و بیش از ۱۶۰۰ شرکت نرمافزاری در این حوزه فعالیت میکنند.
مشاور عالی وزیر بهداشت، تحول دیجیتال را ضرورتی اجتنابناپذیر در نظام سلامت دانست و خاطرنشان کرد: دسترسی برخط به سوابق بیمهشدگان، احراز هویت و استحقاق سنجی بیمهای، حسابداری و حسابرسی برخط، کاهش بوروکراسی اداری و تحلیل دادههای عظیم برای پیشبینی الگوهای بیماری در سطوح مختلف، از مهمترین دستاوردهای تحول دیجیتال است.
وی با تشریح «برنامه تحول حکمرانی نظام سلامت با محوریت سلامت الکترونیک هوشمند» گفت: اصلاح حکمرانی سلامت، طراحی معماری یکپارچه دادههای سلامت، بازطراحی مقررات و حاکمیت دادهها، اصلاح نظام ارجاع و پزشکی خانواده مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت و بازطراحی نظام پرداخت یارانهها از اهداف این برنامه است.
جعفریان از طراحی ۸ پروژه پیشران برای تحقق این برنامه خبر داد که شامل توسعه خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت، طراحی نظام ارجاع هوشمند، ایجاد رصدخانه سلامت کشور، تبدیل دادههای سلامت به دانش عملیاتی، هوشمندسازی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات یارانهای، استقرار نظام پرداخت هوشمند (DRG)، طراحی بیمارستان هوشمند بهرهور و یکپارچهسازی رسیدگی برخط بیمههای پایه و تکمیلی میشود.
منبع: وزارت بهداشت