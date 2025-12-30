رشد ۵۰۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی در ۴۰ سال اخیر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا صالحی جوزانی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به نقش موثر پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی گفت: طی ۴۰ سال گذشته، پژوهش و فناوری نقش خود را در توسعه کشاورزی کشور نشان داد به طوریکه علی رغم افزایش ۴۰ درصدی سطح زیرکشت، اما تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است که این امر رشد ۵۰۰ درصدی تولید طی ۴۰ سال اخیر را نشان می دهد.

به گفته وی، رشد چشمگیر تولید محصولات کشاورزی تنها با رسوخ دانش و فناوری و توسعه کشاورزی دانش بنیان بدست آمده است و در این راستا سازمان تحقیقات، تمامی برنامه و پروژه های تحقیقاتی را برای اولویت های محصولات کشاورزی و چالش های اساسی بخش کشاورزی گذاشته است.

صالحی جوزانی ادامه داد: سازمان تات به عنوان مرجعیت بخش کشاورزی، برنامه های تحقیقاتی کلان معطوف به محصولات استراتژیک و تاب آوری تولید در برابر تغییرات اقلیم کرده است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی در قالب طرح کلان بهره وری آب، ایرادات و چالش های طرح های کلان را اصلاح کردیم و از تمامی ظرفیت ها برای رفع آن استفاده می کنیم.