باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علیرضا سیاهپور، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار داشت:خوشبختانه بازدید اخیر از پروژه مشکین شهر_ اهر مثبت ارزیابی شد و پیمانکار با جدیت پای کار است. پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون حدود ۶۰ درصد است و در طول مسیر شاهد توسعه و پیشرفت مناسبی بودیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی پروژه، تأمین منابع مالی است که با تلاش‌های رضازاده پیگیری شده است. با این حال، موضوع ماده ۵۶ نیازمند پیگیری جدی‌تر است تا بتوانیم فعال‌سازی این ماده را نهایی کنیم.

او افزود:قطعاً با فعال شدن ماده ۵۶، امیدواریم پروژه تا پایان شهریور سال آینده به بهره‌برداری برسد.»