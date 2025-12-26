باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی علیزاده با اشاره به تداوم نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تهران، اظهار کرد: تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران شده و ۶۰ دستگاه دیگر نیز در بندرعباس در مرحله ترخیص قرار دارد علاوه بر این ۵۰ دستگاه اتوبوس در حال بارگیری است که با احتساب این تعداد، تا پایان سال جاری مجموع اتوبوس‌های برقی فعال در شهر تهران به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

وی در تشریح برنامه‌های سال آینده شرکت واحد ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال آینده ۲ هزار دستگاه اتوبوس باقی‌مانده از محل قرارداد اتوبوس‌های برقی هایگر نیز به ناوگان اتوبوسرانی تهران تحویل داده می‌شود و در این مسیر هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین ارز وجود ندارد، چراکه دولت و شهرداری تهران با همراهی کامل، تمام ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر توسعه حمل‌ونقل پاک تاکید کرد: با ورود ۷۵ دستگاه متروباس برقی و تکمیل واردات ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل عمومی تهران رقم خواهد خورد که علاوه بر تغییر محسوس چهره شهر، موجب کاهش حدود ۷۰ درصدی آلایندگی اتوبوس‌ها می‌شود.

علیزاده ادامه داد: از مجموع قرارداد متروباس‌های برقی، ۵۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ و مابقی در سال ۱۴۰۵ وارد ناوگان خواهد شد. همچنین از قرارداد ۳۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری، ۱۵۰ دستگاه تا پایان سال جاری و سایر اتوبوس‌ها در سال آینده به ناوگان پایتخت افزوده خواهد شد.

علیزاده با اشاره به نوسازی ناوگان دیزلی نیز گفت: در بخش اتوبوس‌های دیزلی نیز، از محل قرارداد اتوبوس‌های ۱۸ متری دیزل یوتانگ، ۳۵ دستگاه طی هفته‌های آینده وارد کشور خواهد شد.

منبع: تسنیم