باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی در گفتوگو با خبرنگار ما، از صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۹ خبر داد و اعلام کرد: سامانه بارشی از شامگاه جمعه ۵ دی وارد فارس شده و تا سهشنبه ۹ دیماه فعال خواهد بود.
او گفت: این سامانه با بارش باران، رعد و برق، برف در برخی مناطق شمالشرقی و وزش باد شدید همراه است. بارشها روز شنبه پراکنده خواهد بود اما عمده فعالیت سامانه در بازه یکشنبه بعدازظهر تا دوشنبه بعدازظهر با تمرکز بر شمالغرب استان رخ میدهد.
حسینی افزود: مناطق نیمه غربی، شمالی و مرکزی فارس در روز شنبه، تمامی شهرستانها بهویژه نورآباد ممسنی، رستم، کازرون، سپیدان، بیضا، آباده، اقلید و شیراز در روز یکشنبه، و بخشهای شمالغربی و جنوبشرقی شامل استهبان، فسا، نیریز و داراب در روز دوشنبه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. سهشنبه نیز بارشها در شمالغرب استان ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به پیامدهای این سامانه گفت: لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانهها، مهگرفتگی و کاهش دید، احتمال برخورد صاعقه و آسیب به سازههای موقت از مخاطرات پیشبینیشده است.
او در پایان توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری بهویژه در گردنههای برفگیر پرهیز کنند، از توقف در حاشیه رودخانهها و زیر درختان کهنسال خودداری نمایند و در عبور و مرور جادهای بهویژه در آزادراهها نهایت احتیاط را داشته باشند.