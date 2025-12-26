وزیر رفاه از پیشنهاد جدید سطح بندی درآمدی برای دریافت یارانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد مدیری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی دستاوردهای دولت در زمینه سیاستهای رفاهی و اشتغال پرداخت و از توزیع تسهیلات بهصورت شهرستانی بهعنوان گامی موثر در کاهش نابرابریها یاد کرد و همچنین از تلاشهای دولت برای بهبود وضعیت معلولین و حقوق اجتماعی این گروهها سخن گفت.
وی با تاکید بر اینکه معاون رفاه وزارتخانه که بودم هیچجا نرفتم که پایگاه رفاه ایرانیان را تبلیغ کنم؛ گفتم آخرش بقیه میبینند اظهار کرد: ما در حوزه اشتغال آمدیم و برای اولین بار تسهیلات را برحسب شهرستان توزیع کردیم. در واقع پیش از این یک نظام پرداخت تسهیلات دیگر به کارمندان داشتیم. جرقه این که بخواهیم این تسهیلات را براساس شهرستان توزیع کنیم اولین بار در یک سفر استانی کرمان در ذهن من خورد. نماینده جنوب کرمان گفت شما تسهیلات هم که میدهید به جنوب کرمان نمیرسد. چون تمام کارمندها در مرکز هستند و ما اینجا کارمندی نداریم که توزیع کند. در شهرستان پرسنل نداریم. در شهرستان واقعا سیستم اداری ظرفیت ندارد. فرد نمیتواند پرونده برای دریافت تسهیلات تشکیل دهد. فلذا ما آمدیم و توزیع را بر حسب ۴۰۰ شهرستان انجام دادیم، این یک کار خوب است.
افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان هم دردی از آنها دوا نکرد
میدری در خصوص خدمات و تسهیلات ارائه شده به معلولان نیز گفت: برای خود من قانع کننده نبوده است ولی برخلاف ادوار گذشته تعرفه انجمن نگهداری معلولین را در اردیبهشت ماه تصویب کردیم. ۴۳ درصد هم افزایش تعرفه دادیم. خود انجمنها هم تشکر کردند. یا مثلا افزایش حقوق این افراد را به ۴۰ درصد رساندیم در حالی که افزایش کارمندان دولت ۲۰ درصد بوده است. با این حال پایه حقوق این افراد آنقدر ضعیف است که ۴۰ درصد هم دردی را از آنها دوا نمیکند.
وی به محله محوری هم اشاره کرد و گفت: بزرگترین کاری که داریم سازماندهی میکنیم که انشاءالله انجام دهیم، بحث «محله محوری» است که شامل گروههای معلولین هم میشود. ما هر چقدر بتوانیم گروهای همیار را تقویت کنیم موفقتر خواهیم بود. بهزیستی کاری از دهه هفتاد انجام داده و زمینهای فراهم کرده که مردم یک روستا به یک معلول ساکن همانجا کمک میکنند. این فرآیند را در شهر نداریم. اکنون داریم روی این کار میکنیم که در شهر نیز این زمینه را فراهم کنیم.
وزیر کار و رفاه افزود: کار خوبی که از دولت قبل شروع شد و ما هم در این دولت دنبال میکنیم، استخدام معلولین است. در واقع قانون سه درصد اشتغال معلولین وجود داشته و اجرا نمیشده است. بخشی در دولت قبل آغاز شده و در این دولت هم پیگیریهای مختلفی انجام شده و داریم مورد به مورد جلو میرویم.
بدلیل اختلافات نظر فرهنگی و ایدئولوژیک در خصوص غربالگریهای قبل از تولد نتوانستهایم قدمی برداریم
میدری درباره غربالگریها که به موضوعی چالشی تبدیل شده بود گفت: درباره غربالگریهای قبل از تولد هنوز همان اختلاف وجود دارد و قدمی نتوانستیم برداریم. پیگیریهایی کردیم ولی اختلافات فرهنگی و ایدئولوژیک است و چندان نتوانستیم پیش رویم. اما اراده دولت حل این مسئله است ولی آن طرف هم استدلالهایی دارد که کار را سختتر میکند. اینجا اختلافات ایدئولوژیک است. فراموش نکنید جایی که ما ورود کردیم در حوزه وزارت بهداشت بوده است. ولی ما با نگاه معلولین و جوانی جمعیت به مسئله ورود کردهایم. یعنی خانوادههایی که بچه معلول به دنیا میآورند دیگر بچه دوم به دنیا نمیآورند؛ بنابراین باید سعی کنیم این کار صورت بگیرد. ما که مصاحبه میکنیم و وزارتخانه هم ارتباط با رسانهها را حفظ میکند. دو سه بار هم با خبرنگاران حوزه اجتماعی نشستیم، اما واقعا مطلبی از ما نخواستند یا پرسش و مطالبهای نداشتند.
وزیر رفاه در پاسخ به اینکه شما اهل نوشتن و رسانه بودید. اما ارتباطات خود را به هر دلیلی با رسانهها کم کردید. یعنی احمد میدری که یادداشت مینوشت و موضوعات را برای اقناع افکار عمومی به عرصه میکشید، اکنون این فعالیت خود را کمرنگ کرده است گفت: من از این حس که متهم هستم و باید از خود دفاع کنم بدم میآید و در این جایگاه هرچه بخواهم بنویسم این حس ایجاد میشود. برای نمونه میخواهم بنویسم برای محلهمحوری داریم قدمهایی برمیداریم. انگار متهمم و باید از خود دفاع کنم. فکر میکنم باید بگذاریم خبرنگار بیاید بررسی کند. بگوییم که خبرنگار واقعا بیاید کالابرگ ما را ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که خوب بوده است یا بد و این نتایج را به اطلاع مردم نیز انتقال دهد. ولی اگر من خودم بگویم کالابرگ من اینگونه بوده است و خوب بوده و این که خودمان انجام دهیم و خودمان هم از خودمان تعریف کنیم و خوشحال باشیم، دردی را دوا نمیکند.
نحوه اعتراض به حذف یارانه
میدری در ادامه درخصوص حذف یارانه کسانی که شرایط دریافت دارند اما از لیست حذف شده اند اظهار کرد: ساز و کار اعتراض به این موضوع خیلی آسان است. متقاضی در سایت اعتراض میکند، سپس شناسنامه اقتصادی وی نشان داده میشود که این اطلاعات را از شما داریم. اگر فرد بگوید درآمد من از درآمد نشاندادهشده کمتر است، این میزان مجدد بررسی میشود اما توجه داشته باشند که مطابق با قانون هدفمندی دریافت یارانه منوط به دادن اطلاعات است.مسئله در واقع این است که چون در قانون گفته شده دهکهای ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، تصور عمومی بر این قرار گرفته است که این سه دهک خیلی پولدار هستند در حالی که جمعیت این سه دهک به ۲۷ میلیون جمعیت میرسد. در این شرایط براساس آمارهایی که اعلام کردیم، کسی که در تهران مستاجر است اگر با سقف ۴۰ میلیون درآمد باشد، مشمول حذف میشود.
وی افزود: فلذا آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم. چون مجلس و دولت میگویند با این سطح از درآمد یارانه نباید قطع شود و ما گفتیم شما در قانون اعلام کردید دهک هشت و نه ده مشمول حذف باشند ولی در آییننامهای که به دولت دادهایم و در دولت تصویب میشود، سطوح درآمد مشخص شده است که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نه و از قید دهک هشت و نه بیرون آمدهایم.
