رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش نگران ‌کننده تصادفات فوتی در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات فوتی روز‌هایی که گذشت گفت: در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۲ حادثه مرگبار در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده است:

بزرگراه حکیم شاهد حادثه مرگبار موتورسیکلت:

تصادف اول در ساعت ۰۹:۱۳ صبح، یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه حکیم به غرب بعد از شیخ‌بهایی، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو سواری برخورد کرده که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت با توجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر موتورسوار با سطح راه، در دم جان خود را از دست داد.

مرگ موتورسوار در اثر تغییر مسیر ناگهانی پژو پارس.

دومین تصادف در ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه شب، در خیابان شهر زیبا، خیابان فرساد غربی رخ داد که در آن یک دستگاه سواری پژو پارس به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند و در اثر این اتفاق راننده موتورسیکلت که فاقد کلاه ایمنی بوده در اثر شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

سرهنگ احسانپور در ادامه افزود: واژگونی موتورسیکلت جان جوان ۲۰ ساله را گرفت:

دیگر حادثه فوتی روز دوشنبه، ساعت ۲۲:۱۰ در بزرگراه شهید خرازی به سمت غرب، روبروی شهرک امید رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره واژگون می‌شود و راننده آن، جوانی حدود ۲۰ ساله، بر اثر برخورد شدید و کشیده شدن روی گاردریل لاین سرعت بزرگراه، ضمن قطع شدن پای چپ، با توجه به شدت صدمات وارده، در دم جان باخت.

تصادف مرگبار بامدادی در بزرگراه آزادگان:

دیگر حادثه فوتی شهر تهران، ۲ دی ماه ساعت ۰۳:۵۰ بامداد در مسیر شرق به غرب لاین کندرو بزرگراه آزادگان، بعد از جاده ساوه رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و راننده آن، مردی حدود ۵۰ ساله، بر اثر شدت ضربات وارده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص ۳ حادثه فوتی در روز چهارشنبه سوم دی ماه گفت: برخورد پژو ۴۰۵ با گاردریل ۲ کشته برجای گذاشت.

حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد در بزرگراه شهید باکری به سمت جنوب بعد از پل آیت الله کاشانی، راننده یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره (۵۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز) با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرده و پس از تخریب گاردریل مذکور، وارده پیاده راه کنار بزرگراه شده و در نهایت ضمن برخورد شدید با دیوار مدرسه، متوقف می‌گردد که در اثر این اتفاق تمامی افراد داخل خودرو (راننده و سرنشین) در دم جان خود را از دست دادند.

برخورد سواری دنا با عابرپیاده جان او را گرفت:

دومین تصادف فوتی روز چهارشنبه در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در آزاد راه تهران-کرج به سمت شرق قبل از بلوار کوهک رخ داد که در آن یک دستگاه سواری دنا به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این معبر را داشته برخورد کرده و عابر پیاده در اثر شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

عبور غیر مجاز از خط ویژه حادثه مرگبار آفرید:

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در ساعت ۲۳:۵۵ چهارشنبه شب در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) بعد از خاوران رخ داد گفت: راننده یک دستگاه سواری پژو پارس ضمن ورود غیر مجاز به خط ویژه و تخطی از سرعت مطمئنه با عابرپیاده‌ای که در عرض مسیر مذکور در حال تردد بوده برخورد می‌کند که در اثر شدت جراحات وارده عابر پیاده در دم فوت شد.

در پایان، سرهنگ احسانپور با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی گفت:ورود خودرو‌ها به داخل خطوط ویژه اتوبوس در ساعت خلوت شب، نه تنها تخلفی آشکار است، بلکه ضمن تاخیر در زمان سفر به علت ماندن پشت اتوبوس‌های BRT (که در تمام طول شبانه روز فعال هستند)، در زمان بروز خطر و مواجهه با عابر پیاده، امکان تغییر مسیر با توجه به محصور بودن طرفین خودرو، مقدور نبوده و احتمال وقوع سوانح ترافیکی مرگبار، افزایش می‌یابد؛ لذا رانندگانی که تردد غیرمجاز در خطوط ویژه داشته باشند، با برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس راهور مواجهه خواهند شد.