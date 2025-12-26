سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان گفت: در مسابقات قهرمانی کشور یکسری نتایج رقم خورد که شاید در ابتدا کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی بزرگسالان گفت:  رقابت‌های قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی به پایان رسید. ما در این مسابقات شاهد کشتی‌های خوبی بودیم و جوان‌های مستعدی هم خودشان را بعنوان مدعی مطرح کردند.

وی ادامه داد: تمام سرمایه‌های کشتی ایران منهای ۷ مدال دار جهانی کرواسی، یونس امامی دارنده مدال طلای بازی‌های اسلامی و حسن یزدانی به واسطه آسیب دیدگی که داشت و افتخاراتی که طی ۱۰ سال گذشته برای کشورمان بدست آورده از این میدان معاف بودند.

درستکار در مورد نتایج بدست آمده در تبریز اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی کشور یکسری نتایج رقم خورد که شاید در ابتدا کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد.

وی در مورد ادامه چرخه انتخابی تیم ملی گفت: امیدوارم که چرخه‌ای که پایه و مبنایش بر عدالت و شایسته سالاری است مانند مرحله اولش که قهرمانی کشور بود به خوبی پیش برود. در مرحله بعدی چرخه حضور در تورنمنت‌های هدفمند و از پیش تعیین شده قرار دارد و این کشتی گیران باید در آن محک بخورند تا ترکیب تیم ما برای رقابت‌های قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و امید‌های جهان مشخص بشود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: یکی از مراحل مهم چرخه انتخابی تیم ملی این مسابقات بین المللی است که از قبل نیز اعلام شده و مبنای ما فقط مسابقات داخلی نیست. هرچند مسابقات داخلی هم برای ما اهمیت و اعتبار بالایی دارد و از دل این مسابقات است که مدعیان خودشان را مطرح می‌کنند. ولی مهمتر از آن تورنمنت‌های بین المللی است. به امید خدا تمام این کشتی گیران در چرخه انتخابی تیم ملی امتحان می‌شوند تا گام به گام تا پایان چرخه پیش برویم.

وی در مورد آغاز برنامه‌ها گفت: به احتمال زیاد اولین اردوی ما اواخر دی ماه برگزار می‌شود و اولین رقابت بین المللی ما نیز جام یاشاردوغو ترکیه است. بعد از آن نیز حضور مسابقات رنکینگ کرواسی، مسابقات جام یاریگین و در انتهای سال نیز تورنمنت رنکینگ آلبانی را در دستور کار داریم و ما با این ۴ تورنمنت سال ۱۴۰۴ را به پایان می‌رسانیم.

درستکار ادامه داد: در اوایل سال آینده نیز مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش داریم و نتایج بدست آمده این مسابقات و ۴ تورنمنت ذکر شده و در ادامه سایر مراحل چرخه، ترکیب نهایی تیم ملی را گام به گام برای مسابقات مهم پیش رو مشخص خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تأکید کرد: از اولین اردوی ما تمامی نفرات از جمله برترین‌های قهرمانی کشور و نفراتی که معاف بودند دعوت خواهند شد تا در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی حضور داشته باشند. اما اینکه چه زمانی این کشتی گیران و در چه مسابقه‌ای محک خواهند خورد را در روز‌های آینده اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد نتایج امسال تیم ملی گفت: سال ۱۴۰۴ سال خیلی خوبی برای کشور ما بود کشتی گیران ما طبق چرخه در تورنمنت‌های مختلف از جمله رنکینگ‌ها شرکت کردند و ما با یک تیم جوان و زیر ۲۳ سال توانستیم قهرمان آسیا شویم؛ و در رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب ۷ مدال و با شایستگی قهرمان جهان شدیم. در رقابت‌های امید‌های جهان نیز با توجه به اینکه می‌توانستیم از تمامی ظرفیت‌ها برای قهرمانی استفاده کنیم، اما به جوانان بها دادیم و با یک اختلاف کوچک نایب قهرمان جهان شدیم. امیدوارم که به لطف و یاری خدا سال ۱۴۰۵ را هم خوب شروع کنیم و درخشان به پایان برسانیم.

درستکار در پایان در مورد حضور احسان امینی در کادر فنی تیم بزرگسالان خاطرنشان کرد: احسان امینی قطعا در کنار ما هست، چون مربی بسیار با تجربه‌ای است که طی ۵ سال گذشته تجربیات گرانبهایی را بدست آورده و هم کشتی گیران با او هماهنگ هستند. برنامه ریزی‌ها طوری خواهد بود که با برگزاری‌های اردو‌های مشترک هم بتوانیم از وی نیز در کادر بزرگسالان و هم به برنامه ریزی‌های تیم جوانان نیز لطمه نخورد.

منبع: فدراسیون کشتی

