رئیس کل دادگستری هرمزگان جزئیات توقیف یک فروند نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.

وی در ادامه افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده‌اند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

وی به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: پرونده‌ای در خصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.

قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربه‌ای که در این خصوص به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت می‌باشد.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهند شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: آب‌های خلیج فارس و سواحل و جزایر ایرانی آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور، شبانه‌روز با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مبارزه خواهیم کرد.

Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۹:۲۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
دست نیروی سپاه و سایر مسئولین که دارند این همه کار باارزش برای کشورمون می‌کنند درد نکنه. امیدوارم مردم هم حامی مدیران و نیروهایی باشند که دارند به نفع ما خدمت می‌کنند.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۹:۰۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
چرا از توقیف نفتکش ایرانی بلا1 تو اقیانوس اطلس توسط آمریکا چیزی نمینویسین ها؟؟؟؟؟؟
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ارث باباش بوده چرا گرفتین ازشون
۴میلیون لیتر چیزی نیست که
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
700 میلیارد به نفع دولت مصادره میشه، کی قاچاق کرده مردم عادی که نیستند، اسامی فاسیدن را هم ببرید، خدای نکرده یک وقت چیزی به نفعشون مصادره نشه
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
خدایا در این مملکت چه خبره ، این همه سوخت رو مگه از سوپر مارکت خریدن !؟
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مردم عادی که نمیتونن قاچاق کنن یا آقازاده بوده یا قاچاقچی. ولی چیزی که مهمه همکاری فروشندگان نفت به این دو عامل قاچاق بوده. بالاخره از تو آسمون که بار نزدن . جایگاههای سوخت مشخصه میشه جلوش رو گرفت.
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مایه خجالت آور است که سالیان دراز هیچ یک از دولت ها نتوانستند قاچاق سوخت را ریشه کن کنند ،حال ۴میلیون لیتر سوخت ، خدا میداند ،تا الان چند میلیارد لیتر سوخت از کشور خارج شده ،البته در ماه
۱
۱۵
پاسخ دادن
