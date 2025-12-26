باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-صبح‌های زمستانی قم، ایستگاه راه‌آهن با دیوارهای قدیمی و سالن‌های پررفت‌وآمد، همچنان نفس می‌کشد؛ ایستگاهی که نزدیک به ۹۰ سال است زائران و مسافران را به شهرهای دور و نزدیک بدرقه می‌کند. قدمت آن، روایتگر بخشی از تاریخ حمل‌ونقل کشور است، اما محدودیت‌های محیط پیرامونی اجازه توسعه گسترده را نمی‌دهد.

با این حال، مدیرکل راه‌آهن قم، ارجونی، از تلاش‌های تازه برای ارتقای خدمات خبر می‌دهد. او می‌گوید طی ماه‌های اخیر حدود ۳۰۰ مترمربع به فضای عمومی ایستگاه افزوده شده و به‌زودی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت؛ فضایی که قرار است اندکی از ازدحام بکاهد و آسایش بیشتری برای زائران فراهم کند.

این تغییرات کوچک اما مؤثر، نشانه‌ای از نگاه تازه به ایستگاهی است که سال‌هاست بار سفر هزاران نفر را به دوش می‌کشد. در میان صدای سوت قطار و رفت‌وآمد مسافران، امید به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، رنگ تازه‌ای به دیوارهای قدیمی ایستگاه داده است.

روزانه ۹ هزار زائر از طریق ایستگاه راه‌آهن قم جابه‌جا می‌شوند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم این ایستگاه در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور و خدمات‌رسانی به زائران است.

سال گذشته حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق راه‌آهن قم جابه‌جا شدند که بخش قابل توجهی از این آمار مربوط به زائران و مسافران مذهبی بوده است.