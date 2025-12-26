باشگاه خبرنگاران جوان- این رویداد فرهنگی ـ هنری از سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و آیین اختتامیه آن ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنگره، ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، آشنایی با سیره و سبک زندگی امام هادی (ع)، تقویت وحدت اسلامی و گسترش مشارکت مردمی به‌ویژه نسل جوان عنوان شده است.

کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی (ع) در قالب ۱۲ محور رقابتی طراحی شده و بخش‌های ادبی، هنری، پژوهش‌های علمی و مذهبی و همچنین تولیدات حوزه فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.

در هر یک از محور‌های رقابتی، سه اثر برگزیده معرفی و جوایز نقدی ۵۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومانی به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان، هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران سراسر کشور می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی kongere۱۰ به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.