پانزدهمین همایش مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر با حضور ۲۷۰ نماینده از ۳۱ استان کشور در مجتمع یاوران مهدی (عج) به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-به گزارش خبرنگار ما، پانزدهمین همایش مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر که از روز چهارشنبه در مجتمع یاوران مهدی (عج) آغاز شده بود، امروز با برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه برنامه‌های عملیاتی به پایان رسید.

در این همایش ۲۷۰ نفر از نمایندگان جوامع قرآنی عصر از سراسر کشور حضور داشتند و به بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های قرآنی در سطح محله‌ها و تقویت نقش حلقه‌های میانی در نهضت زندگی با آیه‌ها پرداختند.  

مؤسسه جامعه فرهنگی قرآنی عصر به عنوان بستری دوستانه برای حضور فعالان قرآنی، گروه‌ها و موسسات مردمی شناخته می‌شود. این مجموعه با همراهی و هم‌افزایی موسسات و فعالان قرآنی تلاش دارد الگویی عملیاتی برای جریان‌سازی و آغاز حرکت‌های خودجوش مردمی در حوزه‌های قرآنی ارائه دهد؛ الگویی که می‌تواند مورد استفاده نهادها و متولیان قرآنی کشور قرار گیرد.  

این همایش با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مردمی و رسمی، بر نقش محوری قرآن در سبک زندگی اسلامی و اهمیت برنامه‌ریزی برای ماه مبارک رمضان تمرکز داشت و مسئولان حاضر بر ادامه این مسیر در قالب طرح‌های محله‌محور و شبکه‌سازی فرهنگی تأکید کردند.  

 

