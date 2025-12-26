باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که صحبتها درباره ادغام نهادهای شرق سوریه در نهادهای دولتی، در حد اظهارات تئوریک باقی مانده است.
این منبع در ادامه تائید کرد که مذاکرات دولت الجولانی با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به نتایج ملموسی منجر نشده است. او ادامه داد: طرح فعلی برای «تمرکززدایی» از چارچوب اداری فراتر رفته و به سمت تمرکززدایی سیاسی و امنیتی پیش رفته است که وحدت سوریه را تهدید میکند.
تحولات اخیر در روابط دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نشاندهنده یک بنبست سیاسی و تنش نظامی فزاینده است که ریشه در عدم اجرای توافقات گذشته دارد.
در روزهای ابتدایی هفته محلههای «شیخ مقصود» و «الاشرفیه» در شهر حلب به صحنه درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی دولت الجولانی و نیروهای قسد تبدیل شد. این درگیریها که با تبادل آتش سنگین و گلولهباران همراه بود، دستکم ۴ کشته و بیش از ۲۰ زخمی (عمدتا غیرنظامی) برجای گذاشت. اگرچه با میانجیگریهای محلی آتشبس شکنندهای برقرار شد، اما فضای بیاعتمادی همچنان پابرجاست.
ریشه اصلی تنشهای اخیر به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ بازمیگردد. طبق این سند، دو طرف متعهد شده بودند که تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ (هفته جاری)، نیروهای نظامی و نهادهای اداری تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی ادغام شوند. با نزدیک شدن به این ضربالاجل، دمشق معتقد است قسد در اجرای گامهای عملی تعلل میکند و قصد اجرای آن را ندارد.
