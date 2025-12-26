وزارت خارجه سوریه با بن‌بست توصیف کردن مذاکرات با قسد، هشدار داد که طرح‌های پیشنهادی، تهدیدی جدی علیه یکپارچگی و وحدت ملی این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که صحبت‌ها درباره ادغام نهاد‌های شرق سوریه در نهاد‌های دولتی، در حد اظهارات تئوریک باقی مانده است.

این منبع در ادامه تائید کرد که مذاکرات دولت الجولانی با نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) به نتایج ملموسی منجر نشده است.  او ادامه داد: طرح فعلی برای «تمرکززدایی» از چارچوب اداری فراتر رفته و به سمت تمرکززدایی سیاسی و امنیتی پیش رفته است که وحدت سوریه را تهدید می‌کند.

تحولات اخیر در روابط دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نشان‌دهنده یک بن‌بست سیاسی و تنش نظامی فزاینده است که ریشه در عدم اجرای توافقات گذشته دارد.

در روزهای ابتدایی هفته محله‌های «شیخ مقصود» و «الاشرفیه» در شهر حلب به صحنه درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی دولت الجولانی و نیروهای قسد تبدیل شد. این درگیری‌ها که با تبادل آتش سنگین و گلوله‌باران همراه بود، دست‌کم ۴ کشته و بیش از ۲۰ زخمی (عمدتا غیرنظامی) برجای گذاشت. اگرچه با میانجی‌گری‌های محلی آتش‌بس شکننده‌ای برقرار شد، اما فضای بی‌اعتمادی همچنان پابرجاست.

ریشه اصلی تنش‌های اخیر به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ بازمی‌گردد. طبق این سند، دو طرف متعهد شده بودند که تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ (هفته جاری)، نیروهای نظامی و نهادهای اداری تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی ادغام شوند. با نزدیک شدن به این ضرب‌الاجل، دمشق معتقد است قسد در اجرای گام‌های عملی تعلل می‌کند و قصد اجرای آن را ندارد.

منبع: خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)

برچسب ها: تحولات سوریه ، نیروهای قسد
خبرهای مرتبط
هشدار تند دمشق به نیرو‌های کُرد: گزینه‌ها محدود شده است
خاکِ چندپاره و زخمی سوریه + فیلم
آرایش جنگی دمشق در برابر نیرو‌های قسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۵ دی ۱۴۰۴
جولانی ازخودش چیزی ندارد جولانی از همان زمانی که درزندان سیا بوده آموزش داعشی دیده در کنترل اینها بوده الان هم دراختیار موساد وسیا است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
قیافه رو
۰
۰
پاسخ دادن
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 