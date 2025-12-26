کلاس درس مدارس ابتدایی استان تهران جز فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا شنبه ۶ دی ماه مجازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز -جمعه ۵ دی‌ماه- جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری برگزار و مصوب شد: برای فردا شنبه ششم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی‌های استان تهران جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و ملارد تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار شود. 

در ادامه این مصوبات اعلام شد: کلیه فعالیت‌های ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. 

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به  حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع  گردید. 

بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

 کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا شنبه ششم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد،   لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و خورو‌های امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند. 

بر اساس مصوبا، اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

 بنا برمصوبات، برای فردا شنبه ششم دی ماه نیز همچنان صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و فعالیت تولید واحد‌های آسفالت و شرکت‌های سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش‌های تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود. 

منبع: استانداری تهران

