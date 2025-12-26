ارتش اسرائیل با تداوم حملات توپخانه‌ای به مرکز و جنوب غزه و تیراندازی در محله «الشجاعیه»، منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرنگار المیادین در نوار غزه، یک شهروند فلسطینی در پی تیراندازی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در محله «الشجاعیه» واقع در شرق شهر غزه به شهادت رسید و یک کودک نیز مجروح شد.

همزمان با این حادثه، توپخانه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مناطقی در شرق «خانیونس» (جنوب نوار غزه) و شرق شهر «دیرالبلح» (مرکز نوار غزه) را هدف حملات خود قرار داد. این حملات در ادامه نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است که مرحله نخست این توافق از ۱۱ اکتبر گذشته (۱۹ مهرماه) وارد فاز اجرایی شده است، اما رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه داده و در انتقال به مرحله دوم توافق کارشکنی می‌کند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه تا سه روز پیش تعداد شهدا به بیش از ۷۰,۹۴۲ نفر و تعداد مجروحان به بیش از ۱۷۱,۱۹۵ نفر رسیده است. از سویی دیگر در هفته‌های اخیر، دست‌کم ۱۵ نفر (از جمله چندین نوزاد) به دلیل سرمای شدید، برودت هوا در چادرها و ریزش ساختمان‌های آسیب‌دیده بر اثر بارندگی جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: المیادین

