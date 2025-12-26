باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه عبادتی است که مانند نماز‌های دیگر در ظهر روز جمعه با حضور با شکوه نمازگزاران و با شرایط خاصی برگزار می‌شود. اقامه این نمار برای مسلمانان از اهمیت و جایگاه بسیاری برخوردار است. به همین منظور مردم مومن و متدین شهرعسگران و بخش کرون استان اصفهان در صف نمازگزاران ایستادند و یکدل و یکصدا نماز جمعه را اقامه کردند.

گفتنی است این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صائبی برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد علی قنبری - اصفهان

