شهروندخبرنگار ما فیلمی از اقامه نماز جمعه در شهر شهرعسگران و بخش کرون استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه عبادتی است که مانند نماز‌های دیگر در ظهر روز جمعه با حضور با شکوه نمازگزاران و با شرایط خاصی برگزار می‌شود. اقامه این نمار برای مسلمانان از اهمیت و جایگاه بسیاری برخوردار است. به همین منظور مردم مومن و متدین شهرعسگران و بخش کرون استان اصفهان در صف نمازگزاران ایستادند و یکدل و یکصدا نماز جمعه را اقامه کردند.
گفتنی است این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صائبی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد علی قنبری - اصفهان

