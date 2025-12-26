مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از استقرار کامل سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری در نقاط تبادلی این مجتمع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعباس حسینی در بررسی آخرین وضع سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری محصولات مجتمع پارس جنوبی در نقاط تبادلی با مشتریان، با اشاره به الزام‌های برنامه هفتم توسعه کشور گفت: استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری، یکی از ارکان کلیدی تحقق شفافیت، حکمرانی داده‌محور و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید و تحویل محصولات گازی کشور است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: در این خصوص سامانه‌های هوشمند اندازه‌گیری گازشیرین تزریقی به خطوط سراسری گاز، اتان تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی، گاز مایع (ال‌پی‌جی) و میعانات گازی در کلیه نقاط تبادلی مجتمع گاز پارس جنوبی نصب و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارند.

وی با تاکید بر اهمیت دقت اندازه‌گیری در مبادلات انرژی تصریح کرد: این سامانه‌ها با اتکا به فناوری‌های نوین اندازه‌گیری، ثبت و پایش برخط داده‌ها، نقش مؤثری در افزایش صحت محاسبات، کاهش اختلافات تجاری، صیانت از منافع ملی و ارتقای اعتماد متقابل میان تولیدکننده و مشتریان داخلی و صادراتی ایفا می‌کنند.

حسینی گفت: به‌منظور تکمیل زیرساخت‌ها و رفع برخی محدودیت‌های فنی و عملیاتی موجود، راهکارهای لازم پیش‌بینی شده و برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای با همکاری واحدهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته است تا سامانه‌ها به بالاترین سطح پایداری، دقت و انطباق با استانداردهای ملی و بین‌المللی برسند.

وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر اجرای این برنامه‌ها افزود: برای اطمینان از حسن اجرای مصوبات و استمرار پیشرفت پروژه‌ها، مقرر شد نشست‌های ارزیابی و پایش هر شش ماه یک‌بار با حضور مدیران ارشد سازمان و نمایندگان منطقه ۶ اداره کل نظارت بر صادرات برگزار شود.

منبع: وزارت نفت

