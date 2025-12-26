باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور را در ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ به شرح زیر اعلام کرد:

وضعیت جوی:

در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده برف و باران گزارش شده است.

وضعیت ترافیکی (نیمه‌سنگین):

۱. محور کرج–چالوس (شمال به جنوب): محدوده‌های ماسال تا مکارود و سرودار تا بیلقان

۲. محور هراز (شمال به جنوب): سه‌راهی چلاو، شاهاندشت، رینه و محدوده پیست آبعلی

۳. آزادراه پردیس–تهران: از تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲،

۴. آزادراه قزوین–کرج–تهران: محدوده‌های کمالشهر، پل حصارک تا امامزاده طاهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک

۵. آزادراه قم–تهران: محدوده سعیدآباد تا پل شهید کاظمی

محور‌های مسدود شریانی:

محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال (جنوب به شمال)

محور‌های مسدود غیرشریانی:

۱. محور دوآب–بلده

۲. محور سروآباد–پاوه

۳. محور سی‌سخت–پادنا

۴. محور خوانسار–بوئین و میاندشت

۵. محور پونل–خلخال

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدار‌های پلیس راه، پیش از آغاز سفر از وضعیت جاده‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین و احتیاط کامل، به‌ویژه در محور‌های برفی و بارانی، تردد کنند.