مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان به ظرفیت های بالای آب بندان ها برای ذخیره سازی آب کشاورزی اشاره کرد و گفت : از شیوه های مدرن و علمی باید در مدیریت آبندان های گیلان بهره گرفته شود.‌

صالح محمدی، مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان در گفتگو با خبر نگار ما به احیاء آب بندان های گیلان اشاره و اظهار کرد : آبندان ها یک میراث طبیعی استان شمرده می شود ،حفظ و نگهداری این منابع برعهده همگان است.‌

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه آب بندان ها پهنه آبی این استان شمرده می شوند، گفت : گیلان پر باران ترین استان های کشور شمرده می شود.‌

محمدی با بیان اینکه گیلان ۹ هزار هکتار آب بندان دارد، افزود: آب بندان ها به عنوان یک استراتژی مدیریت منابع آبی است.



وی با بیان اینکه گیلان از استان های پر باران است و با ذخیره سازی آب در این آب بندان ها زمینه توسعه فعالیت های آبزی پروری و کشاورزی .. فراهم می شود، گفت : با شرایط موجودتغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی وجود این آب بندان ها برای ذخیره سازی آب بسیار حائز اهمیت است .‌

محمدی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار هکتار از آب بندان های گیلان مرمت و لایروبی شده است، گفت: گیلان ظرفیت ها بالای در این حوزه دارد از این آب بندان ها به شیوه های نوین،‌ مدرن و علمی باید بهره گرفته شود.