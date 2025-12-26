مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان به ظرفیت های بالای آب بندان ها برای ذخیره سازی آب کشاورزی اشاره کرد و گفت : از شیوه های مدرن و علمی باید در مدیریت آبندان های گیلان بهره گرفته شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی،  مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان در گفتگو با خبر نگار ما به احیاء آب بندان های گیلان اشاره و اظهار کرد : آبندان ها  یک میراث طبیعی استان شمرده می شود ،حفظ و نگهداری این منابع برعهده همگان است.‌

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه آب بندان ها پهنه آبی این استان شمرده می شوند، گفت : گیلان پر باران ترین استان های کشور شمرده می شود.‌

محمدی با بیان اینکه  گیلان ۹ هزار هکتار آب بندان دارد،  افزود:  آب بندان ها به عنوان یک استراتژی مدیریت منابع آبی است.


وی با بیان اینکه گیلان از استان های پر باران  است و با ذخیره سازی آب در این آب بندان ها زمینه توسعه فعالیت های آبزی پروری و کشاورزی  .. فراهم می شود، گفت : با شرایط  موجودتغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی  وجود این آب بندان ها برای ذخیره سازی آب  بسیار حائز اهمیت است .‌

 محمدی با بیان اینکه  بیش از ۲ هزار هکتار از آب بندان های گیلان مرمت و لایروبی شده است، گفت: گیلان ظرفیت ها بالای در این حوزه دارد  از این آب بندان ها به شیوه های  نوین،‌ مدرن و علمی باید بهره گرفته شود.

