باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در روزهای آغازین سال جدید میلادی، چندین اعلامیه مهم درباره غزه صادر کند، اما به گزارش آکسیوس، همه اینها به دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بستگی دارد که در روز دوشنبه برگزار میشود.
منابع آگاه میگویند که مقامات در کاخ سفید معتقدند «نتانیاهو در روند صلح کُندی ایجاد کرده» و نگرانند که او «جنگ را از سر بگیرد».
در همین حال، یک مقام صهیونیستی گفت که نتانیاهو امیدوار است بتواند ترامپ را به سمت دیگاه تندتر و افراطیتر خود بکشد.
به گفته مقامات در کاخ سفید، واشنگتن میخواهد در اسرع وقت از یک دولت تکنوکرات فلسطینی و نیروی بینالمللی غزه رونمایی کند و حتی به طور بالقوه هیئت صلح را در مجمع جهانی اقتصاد که آخر ماه ژانویه برگزار میشود، تشکیل دهد.
استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ و جرد کوشنر، مشاور و داماد او تا کنون با مصریها، قطریها و مقامات ترکیه برای نهایی کردن این توافقات و زمینهسازی برای مرحله دوم آتشبس گفتوگو کردهاند. اما به گفته یک منبع آگاه، نتانیاهو در دیدار اخیر خود با سناتور لیندسی گراهام در بیتالمقدس، نسبت به ایدههای ویتکاف و کوشنر، به ویژه در مورد غیرنظامیسازی غزه، ابراز تردید کرده است.
این مقام ارشد صهیونیست گفت: «این یک دیدار حیاتی است. مشخص نیست که آیا ترامپ همان مواضع ویتکاف و کوشنر را دارد یا خیر. بیبی در تلاش است تا کاخ سفید را متقاعد کند. سوال این است که آیا ترامپ در مورد غزه طرف او را خواهد گرفت یا مشاوران ارشدش. چه کسی میداند ترامپ چه چیزی را انتخاب خواهد کرد؟»
در همین حال، گفته میشود که تیم ارشد ترامپ به طور فزایندهای ناامید شده است، زیرا نتانیاهو گامهایی برای تضعیف آتشبس برمیدارد. تیم ترامپ هفتههاست که با صهیونیستها بر سر مسائل جدی مانند باز کردن گذرگاه رفح و تأمین چادر برای فلسطینیهای آواره، درگیر است.
یک مقام کاخ سفید به اکسیوس گفت: «تنها کسی که برای نتانیاهو باقی مانده، رئیس جمهور است که هنوز او را دوست دارد، اما حتی او هم میخواهد توافق غزه سریعتر پیش برود.»
این مقام ارشد صهیونیست، شکاف بین ویتکاف و کوشنر از یک طرف و نتانیاهو از طرف دیگر را تأیید کرد، اما ادعا کرد که وزیر خارجه آمریکا به موضع نتانیاهو بسیار نزدیکتر است. یکی دیگر از مقامات کاخ سفید با اشاره به طرح صلح ۲۰ مادهای که نتانیاهو با آن موافقت کرده، گفت: «مدتی است که احساس میشود اسرائیلیها پشیمان هستند. اجرای توافق غزه به اندازه کافی سخت است، اما اسرائیلیها گاهی اوقات کارهایی انجام میدهند که آن را حتی سختتر میکند.»
این اقدامات شامل چندین مورد نقض آتشبس است که منجر به شهادت یک فرمانده ارشد حماس و همچنین شهادت غیرنظامیان زیادی شده است.
یک مقام دیگر در کاخ سفید با اشاره به نظامیان اسرائیلی گفت: «گاهی اوقات احساس میکنیم فرماندهان ارتش اسرائیل در میدان فقط از شلیک گلوله لذت میبرند». یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که یکی از اهداف دیدار نتانیاهو و ترامپ در مارالاگو، تعیین خواستهها برای نتانیاهو پیش از دیدارش با ترامپ بود.
یک مقم دیگر نیز گفت که آنها توافق کردند که ترامپ با نتانیاهو لزوم پایبندی ارتش اسرائیل به آتشبس و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان را مطرح کند. طرفین همچنین توافق کردند که در اسرع وقت برای تعیین دولت تکنوکرات اقدام کنند تا بتواند مسئولیت حکومتداری روزمره را در غزه بر عهده بگیرد.
منابع میگویند که اعضای احتمالی به طور کامل توسط آمریکا بررسی شدهاند و نام آنها به چندین کشور منطقه ارائه شده است.
یکی از پیامهایی که انتظار میرود ترامپ و تیم او در جلسات هفته آینده در فلوریدا به نتانیاهو تأکید کنند این است که او باید از جنگ عبور کند و در نظر بگیرد که چگونه میتواند صلح را ترویج دهد. یک مقام کاخ سفید گفت: «ما تمام فرصتها و چالشها را برای نتانیاهو شرح دادیم. رئیسجمهور ترامپ مطمئن است که میتواند در همه این موارد به او کمک کند، اما اگر سیاست فعلی ادامه یابد، این اتفاق نخواهد افتاد.»
منبع: آکسیوس