باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که روابط با ژاپن شاهد فروپاشی مستمر است و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها میان دو کشور مستلزم آن است که توکیو از سیاست خصمانه خود در قبال مسکو دست بکشد.

این اظهارات امروز جمعه در جریان دیدار «آندری رودنکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با «مونیو سوزوکی»، عضو مجلس مشاوران ژاپن، مطرح شد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که طرف روسی در این دیدار بر «اهمیت حفظ دستاورد‌های مثبت روابط دوجانبه که طی سالیان متمادی انباشته شده است» تاکید و خاطرنشان کرد که این روابط «به دلیل سیاست‌های غیردوستانه توکیو در قبال روسیه، همچنان رو به وخامت است.»

همچنین در این بیانیه تاکید شد که «ازسرگیری تماس‌ها در سطح دولتی مستلزم آن است که مقامات ژاپنی با برداشتن گام‌هایی ملموس، از رویکرد خصمانه خود که نه به نفع ژاپن است و نه به نفع مردم آن، دست بکشند.»

در این دیدار همچنین مواضع روسیه در قبال مسائل جاری بین‌المللی و منطقه‌ای مطرح و برخی جنبه‌های عملی همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است که دو کشور از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بر سر مالکیت چهار جزیره در مجمع‌الجزایر کوریل اختلاف دارند. این اختلاف باعث شده که روسیه و ژاپن هنوز هیچ معاهده صلح رسمی برای پایان دادن به وضعیت جنگی بین خود امضا نکرده باشند.

از سویی دیگر روابط رو به افزایش ژاپن با ناتو و تقویت بودجه نظامی آن مسکو را نگران کرده است بطوریکه روسیه اخیرا فعالیت‌های نظامی خود را در این جزایر افزایش داده و حق سفر بدون ویزای شهروندان ژاپنی به این مناطق را لغو کرده است.

منبع: آر تی