کارشناس هواشناسی استان گلستان، از تداوم پایداری هوا در استان تا روز یکشنبه خبر داد و گفت: در حال حاضر با عبور سامانه بارشی، شرایط جوی آرامی در سطح استان حاکم است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - مهدیه اصحابی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی از شهرستان گرگان با ۱۲ میلی‌متر و پس از آن شهرستان کردکوی با ۹ میلی‌متر گزارش شده است.

اصحابی با اشاره به روند دمایی استان تصریح کرد: تا روز یکشنبه شاهد پایداری جو و افزایش تدریجی دما خواهیم بود و اوج افزایش دما در روز یکشنبه رخ می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیشینه دمای هوا در سطح استان به حدود ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از یکشنبه شب با تغییر جهت جریانات جوی، ابتدا وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و به‌دنبال آن رشد ابر و برای روز دوشنبه بارش‌های پراکنده مورد انتظار است.

وی خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه با تقویت سامانه ناپایدار، بر شدت و گستره بارش‌ها در سطح استان افزوده خواهد شد و شاهد بارش‌های مؤثر خواهیم بود.

اصحابی در پایان گفت: وقوع رعدوبرق، مه در ارتفاعات، بارش برف، کاهش محسوس دما، وزش باد شدید و مواج و متلاطم شدن دریا از دیگر پیامد‌های این سامانه ناپایدار در روز سه‌شنبه خواهد بود.

