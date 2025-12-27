باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به موضوع افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: اصل افزایش قیمت در بازار وجود دارد، اما سازمان حمایت تلاش دارد از طریق افزایش تولید و واردات خودرو، این افزایش قیمت را تعدیل کند.

وی تأکید کرد که سازمان حمایت با افزایش قیمت درِ کارخانه ایران‌خودرو مخالفت کرده و موضوعی که از سوی سخنگوی وزارت صمت مطرح شده، بیشتر ناظر بر افزایش قیمت در بازار است، نه قیمت کارخانه.

فرهید زاده با اشاره افزایش قیمت‌ها در بازار عمدتاً ناشی از تنش‌های ارزی است و کالاهای سرمایه‌ای در چنین شرایطی معمولاً با رشد قیمت مواجه می‌شوند گفت:راهکار کنترل این وضعیت، همان‌طور که سخنگوی وزارتخانه نیز اشاره کرده، افزایش تولید داخلی و جبران کمبودها از طریق واردات است تا بازار به نقطه تعادل برسد.

رئیس سازمان حمایت در خصوص سازوکار افزایش قیمت خودروسازان گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای تعداد دفعات درخواست افزایش قیمت در طول سال تعیین نشده است، اما این به معنای موافقت قطعی با همه درخواست‌ها نیست.

او بیان کرد:هر درخواست در چارچوب دستورالعمل‌ها بررسی می‌شود و چنانچه نرخ تورم تولیدکننده از عدد مشخص‌شده بالاتر نرفته باشد، امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت. این فرآیند کاملاً مبتنی بر فرمول‌های مصوب شورای رقابت و استعلام نرخ تورم تولیدکننده از بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: در سال جاری تاکنون دو مرحله افزایش قیمت داشته‌ایم و هرگونه افزایش احتمالی بعدی نیز منوط به قرار گرفتن شاخص‌ها در چارچوب فرمول‌های قانونی خواهد بود.