گروه تروریستی «سرایا انصار السنه» با پذیرش مسئولیت انفجار خونین در مسجد امام علی (ع) حمص، بار دیگر امنیت شکننده سوریه را با چالش جدی مواجه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه موسوم به «سرایا انصار السنه» با انتشار بیانیهای، مسئولیت انفجار در مسجد امام علی (ع) در شهر حمص واقع در مرکز سوریه را بر عهده گرفت.
در همین راستا، وزارت امور خارجه سوریه «جنایت تروریستی انفجار در یکی از مساجد حمص در حین برگزاری نماز جمعه» را که منجر به شهادت ۸ نفر و زخمی شدن ۱۸ تن دیگر شد، محکوم کرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود ادعا کرد: «این اقدام بزدلانه و جنایتکارانه، تجاوزی آشکار به ارزشهای انسانی و اخلاقی است و در چارچوب تلاشهای مذبوحانه و مکرر برای برهم زدن امنیت و ثبات کشور صورت میگیرد.»
وزارت خارجه دولت الجولانی همچنین مدعی شد: «ما بر موضع ثابت خود در مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن مجددا تاکید میکنیم.»
از سوی دیگر، استانداری حمص اعلام کرد که «دستگاههای مربوطه در حال پیگیری اقدامات امنیتی، جمعآوری ادله اولیه و باز کردن پرونده تحقیق برای شناسایی عوامل دخیل در این حادثه هستند.»
در همین راستا دیدهبان حقوق بشر و نهادهای محلی با محکوم کردن هدف قرار دادن نمازگزاران، آن را مصداق بارز «جنایت جنگی» و نقض حرمت اماکن مذهبی دانستند.
منبع: النشره