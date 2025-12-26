باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» گزارش داد که تنشها میان رژیم تروریستی اسرائیل و ترکیه به سطوح بیسابقهای رسیده است، تا جایی که مقامات ارشد ترکیه اکنون آشکارا از احتمال رویارویی نظامی با تلآویو سخن میگویند.
به گزارش این روزنامه، روابط دو طرف از مرحله تبادل اتهام و توهین میان مقامات میانرده و تقابل لفظی اردوغان و نتانیاهو، به مرحله بحث درباره احتمال درگیری نظامی مستقیم میان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و ارتش ترکیه تغییر یافته است؛ سناریویی که تا همین اواخر دور از ذهن به نظر میرسید.
معاریو به اظهارات «اولوس اوزولکار»، سفیر سابق ترکیه در لیبی، اشاره کرد که تحلیل او از امکان جنگ بین دو کشور به تیتر یک اخبار ترکیه تبدیل شده است. اوزولکار تأکید کرده است: «هیچ امکانی وجود ندارد که اسرائیل، یونان و قبرس جنوبی بتوانند با ترکیه مقابله کنند. اسرائیل نیروی دریایی قدرتمندی برای رویارویی با ترکیه ندارد و نیروی زمینی آن نیز قادر به اجرای عملیات از طریق سوریه یا لبنان نیست؛ بنابراین به موساد و روشهای فریبکارانه متوسل میشود.»
او افزود: «نتانیاهو با صدای بلند صحبت میکند تا خود را رئیسی شجاع نشان دهد، اما میداند که نمیتواند با ترکیه بجنگد. این فقط یک فریب است؛ زیرا نیروی دریایی اسرائیل با ترکیه قابل مقایسه نیست و آنها دست به خودکشی نمیزنند. اگر جنگی رخ دهد، ممکن است به جنگ جهانی سوم تبدیل شود.»
این روزنامه فاش کرد که ترکیهایها در تلاشند رادارهای پیشرفتهای را در سراسر سوریه نصب کنند تا اطلاعات دقیقی از تحرکات منطقه، بهویژه فعالیتهای رژیم تروریستی اسرائیل بهدست آورند. این تلاش در پی دیدار مقامات بلندپایه ترکیه با ابومحمد الجولانی در دمشق صورت گرفته، اما با مخالفتهایی روبهرو شده است؛ چرا که هر دو طرف (سوریه و ترکیه) خواهان انحصار اطلاعات جمعآوری شده برای خود هستند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل در مراسم فارغالتحصیلی خلبانان نیروی هوایی به احتمال دستیابی ترکیه به جنگندههای پیشرفته F-۳۵ واکنش نشان داد و ادعا کرد: «ما به جلوگیری از دستیابی آنها به بهترین ابزارهای نیروی هوایی ادامه خواهیم داد. ما به دنبال درگیری نیستیم، اما اوضاع را به دقت زیر نظر داریم. اسرائیل دیگر فقط یک قدرت منطقهای نیست، بلکه یک قدرت جهانی است!»
او همچنین تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل برای جلوگیری از فروش F-۳۵ به عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه تلاش خواهد کرد تا آنچه را که برتری هوایی خود میخواند؛ را حفظ کند.
شایان ذکر است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیه به دلیل جایگاهش در ناتو و پیوندهای عمیق اقتصادی با غرب، نمیتواند وارد جنگ واقعی با اسرائیل شود. بنابراین، تندی لحن فعلی بیشتر برای رهبری جهان اسلام و جلب افکار عمومی مسلمانان، امتیازگیری از آمریکا در پرونده جنگندههای F-۳۵ و تثبیت جایگاه در سوریه پس از اسد است.
منبع: آر تی