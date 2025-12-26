پس از حملات صبح امروز آمریکا به خاک نیجریه که ادعا شده علیه داعش انجام گرفته، وزیر دفاع آمریکا از احتمال ادامه پیدا کردن این حملات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از آنکه آمریکا مدعی شد عناصر داعش را در کشور نیجریه هدف قرار داده است، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا درباره حملات بیشتر در این کشور آفریقایی هشدار داد.

هگست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس جمهور ماه گذشته صریحاً گفت: کشتار مسیحیان بی‌گناه در نیجریه و جا‌های دیگر باید پایان یابد. [پنتاگون]همیشه آماده است، بنابراین داعش امشب متوجه شد. اخبار بیشتر در راه است».

یوسف توگار، وزیر امور خارجه نیجریه صبح امروز گفت که حملات آمریکا «بخشی از عملیات مشترک» بین دو کشور بوده است.

نیجریه رسماً سکولار است و جمعیت آن تقریباً به طور مساوی بین مسلمانان (۵۳ ٪) و مسیحیان (۴۵ ٪) تقسیم شده است. آنچه ادعا می‌شود خشونت علیه مسیحیان است، توجه جناح راست در آمریکا را جلب کرده و آن را عموما به عنوان آزار و اذیت معرفی می‌کنند.

دولت نیجریه خاطرنشان کرده است که گروه‌های مسلح هم مسیحیان و هم مسلمانان را هدف قرار می‌دهند.

ترامپ صبح امروز در شبکه اجتماعی خود نوشت: «امشب، به دستور من حمله‌ای قدرتمند و مرگبار علیه تروریست‌های داعش در شمال غربی نیجریه انجام شد؛ گروهی که مسیحیان بی‌گناه را در سطحی که سال‌ها و حتی قرن‌ها دیده نشده، هدف قرار داده و وحشیانه می‌کشند!» رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت: «من قبلاً به این تروریست‌ها هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، تاوان سختی خواهند داد و امشب، تاوان سختی دادند».

منبع: گاردین