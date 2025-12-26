باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بیمارستان بزرگ «العوده» در منطقه نصیرات واقع در مرکز غزه، می‌گوید که به دلیل کمبود سوخت بسیاری از خدمات خود را اجبارا به حالت تعلیق درآورده است.

این بیمارستان که طی دو سال جنگ و بمباران مداوم ویران شده، روزانه حدود ۶۰ بیمار بستری را تحت مراقبت دارد و نزدیک به هزار نفر را برای درمان، پذیرش می‌کند.

با این حال، احمد مهنا، یکی از مقامات ارشد بیمارستان، می‌گوید: «بیشتر خدمات به دلیل کمبود سوخت مورد نیاز برای ژنراتور‌ها موقتاً متوقف شده‌اند». به گفته او، در حال حاضر فقط بخش‌های ضروری مثل اورژانس، زایشگاه و اطفال فعال هستند.

وی افزود: برای ادامه فعالیت این بخش‌ها، بیمارستان مجبور به اجاره یک ژنراتور کوچک شده است.

مهنا می‌گوید: «ما تأکید می‌کنیم که این تعطیلی موقت است و به کمبود سوخت مربوط می‌شود.» او هشدار داد که کمبود طولانی مدت سوخت «تهدیدی مستقیم برای توانایی بیمارستان در ارائه خدمات اولیه خواهد بود.»

غزه در حالی با کمبود سوخت دست و پنجه نرم می‌کند که آتش‌بس در این باریکه از ۱۸ مهرماه اجرایی شده است. با این حال، رژیم صهیونیستی با تداوم نقض آتش‌بس، از ورود بسیاری از اقلام کمکی به غزه جلوگیری می‌کند.

شایان ذکر است که این وضعیت می‌تواند عواقب جدی داشته باشد، به ویژه برای بیمارانی که نیاز به جراحی اورژانسی و مراقبت‌های پزشکی تخصصی دارند.

منبع: خبرگزاری فرانسه