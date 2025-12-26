\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0633\u0631\u062a\u0627\u0633\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u0631\u062c \u0648 \u0645\u0631\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062a\u0642\u06cc \u0622\u0642\u0627\u06cc\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\n