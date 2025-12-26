باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم

بنیامین نتانیاهو سرتاسر سرزمین‌های اشغالی را با هرج و مرج‌های داخلی و خارجی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنیامین نتانیاهو سرتاسر سرزمین‌های اشغالی را با هرج و مرج‌های داخلی و خارجی مواجه کرده است.

در همین رابطه محمدتقی آقایان، کارشناس مسائل منطقه به اعتراض خانواده‌های کشته شدگان علیه نتانیاهو پرداخت.

مطالب مرتبط
اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم
young journalists club

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + فیلم

اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم
young journalists club

بازداشت یک فرد به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل + فیلم

اعتراض خانواده‌های صهیونیست به کمیته تحقیق ۷ اکتبر نتانیاهو + فیلم
young journalists club

آیا اقدام نظامی علیه ایران بازدارنده بود؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پریدن فردی از طبقه بالای مسجدالحرام + فیلم
۱۴۳۵

پریدن فردی از طبقه بالای مسجدالحرام + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم
۱۰۱۴

نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
قتل بیماران به جای درمان در کانادا + فیلم
۸۱۴

قتل بیماران به جای درمان در کانادا + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
آیا اقدام نظامی علیه ایران بازدارنده بود؟ + فیلم
۷۰۵

آیا اقدام نظامی علیه ایران بازدارنده بود؟ + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + فیلم
۶۱۳

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.