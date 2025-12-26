باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، فردا شنبه ۶ دی ماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در شهر تهران اجرا می‌شود.

وی گفت: علیرغم اینکه تردد زوج و فرد توسط دوربین های شهرداری مستقر در سطح شهر رصد و پایش می شوند، پلیس راهور تهران بزرگ نیز با استقرار تیم های گشتی در ورودی ها و گلوگاه های مورد نظر در سطح شهر نسبت به رصد تخلف خودرو هایی که زوج و فرد را رعایت نمی کنند، و نیز نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هم اقدام می‌نماید. قابل ذکر است تردد سرویس های مدارسی که قبلا مجوز دریافت کرده بودند نیز بلامانع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تردد کلیه کاميونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر تا ۲۴ ساعت آینده به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید.

وی ادامه داد: همچنین خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران می‌توانند تردد نمایند و صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir مراجعه نمایید.

منبع: پلیس راهور