عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس با اذن رهبری حل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شاهد بازیابی اعتماد مردم به بورس هستیم.

وی افزود: ضعیت بورس بعد از جنگ بهتر و باثبات شده و مشکلات ناشی از جنگ حل شده است. بازار سرمایه به وضعیت مناسبی رسیده و شاخص بورس به بالای ۴ میلیون واحد دست یافته است.

حسن‌پور گفت: رئیس سازمان بورس در زمان وزارت اقتصاد دکتر همتی، جهت به کارگیری با وجود بازنشستگی از رهبری اذن گرفته است و مسئله بازنشستگی ایشان حل شده است و مشکلی برای بودن ایشان در این پست نیست و تا زمان کناره‌گیری نیز این اذن صدق می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دیگر اقدامات مثبت بورس این است که یک بخشی از نیاز بازار طلا را با اوراق به پشتوانه طلا پوشش می‌دهد؛ بنابراین سازمان بورس در یک سال اخیر عملکرد مثبتی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر، سازمان بورس تحت نظارت نهاد‌های عالی کشور، گام‌های مثبتی در جهت بازیابی اعتماد بازار برداشت. این اقدامات منجر به رشد چشمگیر شاخص کل و رسیدن آن به ارقامی بالاتر شد که نشان‌دهنده تعادل نسبی بازار است.