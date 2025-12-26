سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: رفتار و عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر تیم مس رفسنجان بود و نتوانستم خودم را کنترل کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش برابر مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، در نشست خبری اظهار کرد: بازی‌های آخر نیم فصل سخت هستند، اما  خداراشکر توانستیم ۳ امتیاز را بگیریم. گلی که زدیم روی تمرینات بود، موضوعی که نگران کننده بود، کنترل نداشتن روی بازی در ادامه بود.

او ادامه داد: نیمه دوم بهتر شروع کردیم، اما یک یار بیشتر بودیم و باید از موقعیت‌ها استفاده می‌کردیم. نباید اجازه می‌دادیم حریف با یک یار کمتر نزدیک محوطه جریمه ما شود. در فوتبال هر امتیاز مهم است، در ۶ بازی امتیازات خوبی گرفتیم. در این لیگ سخت، امتیاز گرفتن سخت است. ما تلاش می‌کنیم امتیازات را برای قهرمانی در آخر فصل بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در چند بازی آخر نتوانستیم خوب گل بزنیم. هدف ما این است که پله پله جلو برویم. در بازی‌سازی خوب شده‌ایم و عملکرد خوبی داریم. مرحله بعدی رو به جلو رفتن و قبول کردن ریسک‌ها و انجام بازی تهاجمی است. تیم‌هایی که دارم دوست دارم رو به جلو باشد و تعداد گل‌های زیادی بزنیم.

اوسمار ویرا درباره علت برگزاری اردوی خارجی توسط تیم‌ها اظهار کرد: فقط مختص ایران نیست و همه تیم‌ها این کار را انجام می‌دهند و در کشور‌های دیگر اردو برگزار می‌کنند تا با مدل بازی آنها آشنا شوند.

سرمربی پرسپولیس درباره علت عصبانیت در کنار زمین و پوشیدن لباس مشکی اظهار کرد: رفتار و عصبانیت من برای عملکرد تیمم بود. امروز موفق نشدم خود را کنترل کنم. در کمدم را باز می‌کنم و هر لباسی که تمیز و مرتب باشد را می‌پوشم و به رنگ آن توجهی ندارم. آقایان وقتی تنها زندگی می‌کنند لباس‌های تمیز را فقط می‌پوشند.

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - مس رفسنجان؛ نبرد سر و ته جدول در کویر/ تراکتور به دنبال بازگشت به صدر جدول
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس رفسنجان
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۱ - ۰ مس رفسنجان/ سرخپوشان موقتا صدرنشین شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۱ - ۰ مس رفسنجان/ سرخپوشان موقتا صدرنشین شدند
تمجید رسانه آلبانیایی از وینگر استقلال
رده‌بندی تیمی و انفرادی کشتی آزاد قهرمانی ایران/ مازندران قهرمان شد
آلومینیوم ۰ - ۱ ملوان/ پیروزی انزلیچی‌ها در دقیقه ۹۰ + فیلم
سوت بازی استقلال به منصوریان رسید/ سام داور سپاهان شد
غایبان استقلال برای دیدار با گل گهر مشخص شدند
زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
پایه ثابت میزبانی والیبال جهان + فیلم
شمس آذر ۰ - ۰ تراکتور/ فاصله شاگردان اسکوچیچ با صدر جدول بیشتر شد
برگزاری جشنواره بزرگ کشتی پایتخت
آخرین اخبار
مس رفسنجان لیاقت کسب جایگاه خوب را دارد/ داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند
اوسمار: عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر مس رفسنجان بود
زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
از فروش پیراهن مارادونا تا خداحافظی از فوتبال به دلیل قتل هم‌تیمی + فیلم
فجر ۱ - ۲ فولاد/ پیروزی دراماتیک شاگردان گل محمدی در شیراز + فیلم
شمس آذر ۰ - ۰ تراکتور/ فاصله شاگردان اسکوچیچ با صدر جدول بیشتر شد
درستکار: جوانان خوبی در قهرمانی کشور خود را مدعی کردند
پرسپولیس ۱ - ۰ مس رفسنجان/ سرخپوشان موقتا صدرنشین شدند
آلومینیوم ۰ - ۱ ملوان/ پیروزی انزلیچی‌ها در دقیقه ۹۰ + فیلم
برگزاری جشنواره بزرگ کشتی پایتخت
غایبان استقلال برای دیدار با گل گهر مشخص شدند
پایه ثابت میزبانی والیبال جهان + فیلم
سوت بازی استقلال به منصوریان رسید/ سام داور سپاهان شد
رده‌بندی تیمی و انفرادی کشتی آزاد قهرمانی ایران/ مازندران قهرمان شد
تمجید رسانه آلبانیایی از وینگر استقلال
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر مس رفسنجان
پرسپولیس - مس رفسنجان؛ نبرد سر و ته جدول در کویر/ تراکتور به دنبال بازگشت به صدر جدول
قدم اول ایران برای جام ملت‌های فوتسال آسیا: معرفی ۲۵ بازیکن