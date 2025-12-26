باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- به گزارش خبرنگار ما، اکبر بهنامجو، استاندار قم، در نشست توانمندسازی مدیران محلات شهرستان جعفرآباد،محلهمحوری را یکی از ظرفیتهای ارزشمند استان معرفی کرد و گفت: آغاز این رویکرد با محوریت سپاه علیبنابیطالب (ع) بوده و امروز میتواند زمینه گفتوگوی مستقیم مردم با مسئولان و حل مسائل محلات را فراهم کند.
او محلات پویا را عامل مهمی در ارتقای امنیت و توسعه همهجانبه استان دانست , با اشاره به اهمیت شنیده شدن صدای مردم افزود: زمانی که مطالبات و دغدغههای مردم در محله مورد توجه قرار گیرد، گرایش آنان به مسجد و مشارکت اجتماعی افزایش مییابد و محله به پایگاهی برای عبادت، مشورت، تصمیمسازی و عمران و آبادانی تبدیل میشود.
بهنامجو تاکید کرد:مدیر محله باید در رفتار، اخلاق و خدمترسانی سرآمد باشد تا اعتماد مردم جلب و مسیر توسعه همهجانبه محلات هموار شود.
او همچنین نقش محلات پویا در ارتقای امنیت را یادآور شد و گفت: در شرایط حساس و جنگ ترکیبی، محلات زنده و هوشیار با شناخت رفتوآمدها و همکاری مردم با دستگاههای امنیتی، نقش مؤثری در حفظ امنیت ایفا میکنند و تجربه اخیر نشان داده است که این رویکرد نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.
استاندار قم با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و معیشتی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات محلات با هماهنگی میان دستگاهها و اجرای مرحلهای برنامهها قابل حل است و لازم است اولویتها بهدرستی شناسایی و زمانبندی شوند.