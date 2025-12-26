رهبر انصارالله یمن با انتقاد از مشارکت آمریکا در جنایات صهیونیست‌ها، هدف از طرح خلع سلاح مقاومت را تسلیم کردن امت اسلامی در برابر طغیان اسرائیل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در یک سخنرانی تلویزیونی که از شبکه «المسیره» پخش شد، تاکید کرد که «دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا و حمایت غرب، به جنایات خود در فلسطین و لبنان و هتک حرمت خاک سوریه ادامه می‌دهد.»

او تصریح کرد: «نسل کشی صهیونیست‌ها در فلسطین و ربودن فلسطینیان و انتقال آنها به زندان‌ها به یک اتفاق روزانه تبدیل شده است؛ همچنین دشمن اسرائیلی به‌طور روزمره حرمت مسجدالاقصی را که از مقدسات بزرگ مسلمانان است، نقض می‌کند.»

سید الحوثی خاطرنشان کرد: «دشمن اسرائیلی به دنبال تصاحب ثروت‌ها و حتی منابع آبی است، همان‌گونه که در مورد اردن شاهد آن هستیم. مایه تاسف است که برخی رژیم‌ها پذیرفته‌اند که دشمن صهیونیستی مسلط و کنترل‌کننده باشد و در همه امور به آن وابسته باشند.»

او افزود: «دشمن اسرائیلی هرگز به تعهدات خود در توافق آتش‌بس نوار غزه پایبند نیست، حتی در موضوعات انسانی مانند ورود غذا و دارو به غزه کارشکنی می‌کند.»

رهبر انصارالله گفت: «ما با قدرت‌های شیطانی، ستمگر و جنایتکاری همچون آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم جهانی رو‌به‌رو هستیم که طماع و مستکبر بوده و به هیچ میثاق و پیمانی پایبند نیستند.» او در ادامه افزود: «ما همیشه می‌شنویم که مزدوران صهیونیسم درباره سلاح حزب‌الله در لبنان و مجاهدان در فلسطین صحبت می‌کنند؛ در حالی که همین سلاح است که از آنها در برابر دشمن محافظت می‌کند.»

او توضیح داد: «ما می‌بینیم که به‌طور کلی صحبت از خلع سلاح با هدف خالی کردن امت از ابزار‌های مقابله با هرگونه تجاوز، سلطه‌گری و طغیان اسرائیلی و آمریکایی مطرح می‌شود.»

الحوثی با اشاره به اینکه «دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا در حال آماده‌سازی برای تنش‌آفرینی و دور‌های جدید درگیری است»، تاکید کرد: «وقوع نبرد‌های آینده با دشمن اسرائیلی قطعی است و شک در آن نیست؛ لذا امت اسلامی باید در حالت بیداری و هوشیاری کامل باشد.»

وی در پایان تأکید کرد: «ما باید در حال فعالیت، آگاهی‌بخشی و آمادگی مستمر باشیم تا هم با آنچه اکنون در جریان است مقابله کنیم و هم برای آنچه در پیش است، آماده باشیم.»

