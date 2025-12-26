باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از یک رشته عملیات مقاومتی در شمال سرزمینهای اشغالی و کشته شدن دو صهیونیست، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اسرائیلیها خواست تا مسلح شوند.
بن گویر مدعی شد که رخداد امروز نشان میدهد که «سلاحها جان انسانها را نجات خواهد داد».
صبح امروز، رسانههای رژیم صهیونیستی از کشته شدن ۲ شهرکنشین و زخمی شدن ۶ شهرکنشین دیگر در العفوله خبر دادند.گفته میشود مجری این عملیات مقاومتی، یک فلسطینی اهل قباطیه «جنین» بوده و اکنون دستگیر شده است. به ادعای رژیم صهیونیستی وی از اعضای جنبش جهاد اسلامی است.
اندکی بعد، شبکه عبریزبان کان گزارش داد این عملیات در ۳ نقطه انجام شده و ۲ کشته و ۳ زخمی برجای گذاشته است.
اخیرا خشونت شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان به شدت افزایش پیدا کرده است. گزارشها حاکی از آن است که در حالی که کشاورزان فلسطینی سعی میکنند زیتون خود را برداشت کنند، با کارزاری هماهنگ از آزار و اذیت گروههای مسلح و متجاوز شهرکنشینان اسرائیلی رو به رو هستند.
طبق گزارشهای محلی، اوایل روز یکشنبه، شهرکنشینان در حومه شهر سینجیل به خودروی فلسطینیان آسیب رساندند و به زمینهای کشاورزی نزدیک روستای مغایر یورش بردند. روز شنبه نیز یک کشاورز توسط شهرکنشینان در شهر بیت فوریک، در شرق نابلس، مورد حمله قرار گرفت و محصولاتش آسیب دید.
سازمان ملل فقط در ماه اکتبر بیش از ۲۶۰ حمله را که منجر به تلفات یا خسارت به اموال فلسطینیان در کرانه باختری شده، ثبت کرده است. این بالاترین آمار ماهانه از زمان شروع ثبت خشونتها در سال ۲۰۰۶ است.
منبع: تایمز اسرائیل