باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم

ایران در منطقه زلزله خیز جهان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی در برنامه تلویزیونی گفت: ایران جزء چند کشور زلزله خیز دنیا است. هر ساله بیش از ۲۰۰ زلزله بالای ۴ ریشتر در کشور رخ می‌دهد.

مطالب مرتبط
ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم
young journalists club

معنی اصلی فرونشست و دلیل به وجود آمدن آن + فیلم

ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم
young journalists club

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

ایران، کشوری زلزله‌خیز در جهان + فیلم
young journalists club

کتاب رودخانه ماهی و نهنگ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پریدن فردی از طبقه بالای مسجدالحرام + فیلم
۱۴۳۵

پریدن فردی از طبقه بالای مسجدالحرام + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم
۱۰۱۴

نوجوان ۱۷ ساله پشت فرمان کامیون + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
قتل بیماران به جای درمان در کانادا + فیلم
۸۱۴

قتل بیماران به جای درمان در کانادا + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
آیا اقدام نظامی علیه ایران بازدارنده بود؟ + فیلم
۷۰۵

آیا اقدام نظامی علیه ایران بازدارنده بود؟ + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + فیلم
۶۱۳

حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان + فیلم

۰۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.