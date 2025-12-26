\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0632\u0627\u0631\u0639\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0632\u0621 \u0686\u0646\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062e\u06cc\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u062a. \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u06f4 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u062e \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n